辜仲諒（本報系資料照）

中華民國棒球協會理事長辜仲諒因涉紅火案遭限制出境，但因第二屆世界12強棒球錦標賽下個月起在日本東京舉行，他聲請解除境管，高院認為辜仲諒這次出境，攸關台灣棒球運動在國際賽事中之權益，具有公益目的，裁定准許。

高院讓辜仲諒暫時解除境管有附帶條件，須提出新臺幣5億元保證金，准予解除自今年11月8日起至108年11月23日止的限制出境，解除限制出境期間內，並責付葉建廷律師及教育部體育署署長高俊雄。

高院裁准理由是因，辜仲諒所涉案件目前繫屬最高法院，因為是法律審，原則上無開庭程序，其短期出境，應不影響訴訟程序之進行；辜在本案法院審理期間，前後經法院共9次准許暫時解除限制出境，均遵期返國，尚能遵守法院之約束。

合議庭指出，教育部體育署署長高俊雄亦出具聲明書表示，為使辜仲諒得以我國棒球協會理事長身分，代表出席上開賽事及會議，願受高院的責付，足徵辜仲諒本次出境，攸關我國棒球運動在國際賽事中的權益，因此裁准聲請。

(中時 )