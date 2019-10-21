大葉大學視傳系蔡侑庭(右)、曾崇偉(左)與同學創作的「年糕與年獸」，就是以中國傳統故事為發想，將年獸變成一個愛吃年糕的可愛角色(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學視傳系寶瑜琦與同學創作的「破樂團」，靈感就來自「不來梅的城市樂手」，是追尋夢想不忘本的故事。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學視傳系所有學生，即日起至10月底邀請大家來圖書館觀賞他們的紙偶動畫作品。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學視覺傳達設計學系即日起至月底，在大葉大學圖書館一樓舉辦紙偶動畫展覽「偶遇」，用有別於以往不同的方式，將紙偶結合光影搭配影音，創作出精彩的逐格動畫，像是賦予紙偶生命一樣，演繹屬於自己的故事。

同學們創作題材多以生活周遭事物為發想，像是「年糕與年獸」就是以中國傳統故事年獸為，而「貓貓守護者」因為組員都以歡貓咪，將民間故事貓鬼改編，加入英勇的貓米小白來對抗貓鬼，讓貓變成小孩的守護者。

視傳系寶瑜琦說，此次參展作品「破樂園」靈感就來自「不來梅的城市樂手」，雖然故事中4隻年邁的動物遭主人遺棄，但因有共同的目標變成的家人，而作品中的動物原住在垃圾山裡，但為追尋音樂夢，踏上冒險旅程，而開始展開一連串的故事。

校方表示，此次動畫展覽共有79位學生13組的動畫作品，所有的同學都是第一次參加展覽，也藉由這次機會展現所學成果，每組作品都精彩可期，邀請所有民眾即日起至10月底，到大葉大學圖書館一樓，欣賞同學辛苦的成果。

(中時 )