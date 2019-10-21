中市警局第四分局南屯派出所與臉書社團「南屯大小事」合辦萬聖節闖派出所活動，不少民眾來參與。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局第四分局南屯派出所與臉書社團「南屯大小事」合辦萬聖節闖派出所活動，這稻草人的扮相也很吸睛。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局第四分局南屯派出所與臉書社團「南屯大小事」合辦萬聖節闖派出所活動，卡哇伊「鬼怪」開心與警察合影。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

萬聖節快到了，不給糖就搗蛋是必玩遊戲，臉書社團「南屯大小事」與中市警局第四分局南屯派出所，發起萬聖節活動，號召小朋友們要上街「大鬧」，200多名小朋友日前來到南屯派出所搗蛋，所裡的警察叔叔也不是省油的燈，早已準備好糖果餅乾，迎接這群卡哇伊鬼怪前來搗蛋，並同時介紹警察的工作內容。

日前許多小朋友盛裝打扮成各種鬼怪，來到南屯派出所大喊「不給糖，就搗蛋！」還好警察早已得到「線報」副所長邱量虔準備好上百份的糖果餅乾嚴陣以待，才沒讓這群「鬼怪」得逞，小朋友們一拿到糖果，立刻露出天使般的笑容，警察叔叔立即給予「感化」教育，向小朋友宣導一些基本交通規則，以及安居專案反毒宣導。

員警們也不得不讚嘆，現在的家長及小朋友們真的創意無限，各個精心打扮，其中一對小兄弟打扮成黑白無常，吸引眾人的目光，中式鬼怪與西洋文化碰撞出特別的火花，紛紛與小朋友們合影留念，留下美好的回憶。

南屯派出所長周景彬表示，非常歡迎小朋友來派出所「搗蛋」，藉由節慶活動以寓教於樂的方式，讓法治、犯罪預防、交通安全等觀念從小紥根，讓小朋友更貼近警察的工作內容，使其從小就有良好的法制觀念，也因為這群活潑可愛的小鬼怪拜訪，員警瞬間融化，派出所頓時增添不少歡樂的氛圍。

(中時 )