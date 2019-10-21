金門「2019高粱老街風獅爺文化季」熱鬧登場，吸引逾2000名鄉親扶老攜幼來到，場面十分熱鬧！金門地檢署也派員在現場擺攤宣導反賄選，希望大家加入打賄行列，明年大選有一番新氣象。

金沙鎮特色產業年度盛事「2019高粱老街風獅爺文化季」，規畫「尋找風獅爺APP」等系列活動，吸引民眾按圖索「獅」寓教於樂，對做為金門聚落守護神的「風獅爺」，在昔日飽受東北季風肆虐的東半島分布最多，也有更多的認識。

以「科技查賄、雲端反賄」為主力宣傳，守護金門選風的金門地檢署也派員在現場設攤，透過發放宣導品和現場宣傳，向鄉親宣達大家一起來反賄，打造公平選舉的重要性。

金門地檢署強調，反賄列車將駛往鄉親聚集的地方，日內也將派員跨海前進烈嶼鄉芋頭季活動現場，希望結合地區各種可用資源，以最精簡的人力、物力，獲得最大宣導效果。

該署針對地方民情，持續推動檢舉賄選專用QR CODE，以落實保護檢舉人，鼓勵民眾勇於提出檢舉，協力打造正向、健康的選舉文化。

檢舉賄選專線電話：0800024099撥通後按4、(082)325090轉110。檢舉郵政信箱：金門郵政第30號信箱。

(中時 )