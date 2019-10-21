海巡署以「愛龜五大守則」製作宣導海報，呼籲到小琉球要愛護海龜，除了6國語言外，還特別製作星際大戰版的外星文。（海巡署提供／潘建志屏東傳真）

海巡署以「愛龜五大守則」製作宣導海報，呼籲到小琉球要愛護海龜，除了6國語言外，還特別製作魔戒版的精靈文。（海巡署提供／潘建志屏東傳真）

海巡署以「愛龜五大守則」製作宣導海報，呼籲到小琉球要愛護海龜，除了6國語言外，還特別製作寶可夢版的傑尼龜文。（海巡署提供／潘建志屏東傳真）

小琉球時常發生遊客騷擾海龜的事情，為了宣傳愛護海龜，海巡署將「愛龜五大守則」繪製成宣導素材，製作中、英、日、韓、泰、越6國語言海報。還特別製作星際大戰外星文、寶可夢傑尼龜文、魔戒精靈文等3種版本，讓網友直呼有創意。

隨著小琉球觀光產業的興盛，騷擾海龜事件層出不窮，上周1名德國少年伸手觸摸海龜的照片，再次引發討論。為了更方便宣導，海巡署再次推出Q版海報，以「愛龜五大守則」搭配可愛的插圖，製作成6國語言海報，在臉書「海巡署長室」PO出。

五大守則包括：不觸摸、踩踏、騷擾海龜，這會傷害牠們。禁止餵食海龜，避免牠們過於親人。與海龜保持5公尺以上距離，減少牠們的壓迫感。不要游在海龜上方，保留空間供牠們浮上水面換氣。使用海洋友善防曬乳，或選擇不使用。

特別的是，海巡署還製作了3種「Kuso版本」，分別是星際大戰的外星文版、寶可夢的傑尼龜文版，及魔戒的精靈文版，引起網友討論，直呼有創意。網友笑說，外星人和精靈都加入保護海龜的行列，傑尼龜也來聲援牠的同伴了。

海巡表示，圖檔授權所有在地船家或商家，可以自由下載運用，輸出放在店內顯眼的位置提醒遊客，希望大家一起來愛護海龜，也將海報分享出去，讓更多人知道。

(中時 )