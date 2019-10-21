新北市萬里國小於今（21日）邀請永和區頂溪國小辦理「城鄉聯合淨灘活動」。（萬里國小提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小於今（21日）邀請永和區頂溪國小辦理「城鄉聯合淨灘活動」。（萬里國小提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小於今（21日）邀請永和區頂溪國小辦理「城鄉聯合淨灘活動」。（萬里國小提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小於今（21日）邀請永和區頂溪國小辦理「城鄉聯合淨灘活動」，2校於萬里頂寮海岸共清除約近百袋垃圾，過程中將拾獲的可回收物品挑出帶至萬里國小，經由2校教師共同指導，將撿拾的垃圾重製成生活中實用的小物，學生們大呼：原來垃圾真的可以變黃金，以後不會隨手浪費這些資源了。

贊助本活動的新北市金山財神爺公益協會會長蔡蒼明表示：「每年有800萬噸的垃圾流入海洋，這些塑膠製品可能在我們的生活中經手短暫的時間就被丟棄，這次由學校主動發起的淨灘活動，是一種對於海洋環境關懷的省思。」

二校師生抵達萬里頂寮海岸後，學生分為6個小組領取手套、夾子與垃圾袋等必備的淨灘裝備，由老師帶領至各區域淨灘，共清除約近百袋垃圾，其中塑膠製品比例最多。活動第二階段，將拾獲的可回收物品帶至萬里國小，經由2校教師共同指導，將撿拾的垃圾重製成生活中實用的小物，深具教育意義。

頂溪國小學生陳冠宇說：「以前都是在電視上看到淨灘，這次看見自己親手撿整的乾淨沙灘，心中有說不出的感動。」

萬里國小學生張家綺也分享，透過雙手撿拾，才能清楚體會塑膠製品以及生活中的廢棄物對海洋的危害有多大！學習到自主清潔環境的重要。

萬里國小總務處主任許慶雄說，學校每年都有安排淨灘課程，這次邀請市區學校一起參與，能讓城鄉的孩子都關注環保議題，並在生活中落實，也期許本次活動能影響更多人一起加入環保行列。

(中時 )