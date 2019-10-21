桃園全國運動會，高雄市代表隊捷報頻傳，截至21日下午4時止，以23金、22銀、27銅暫時排名第4，「金庫」水上項目連2天表現亮眼，已奪下11金，舉重在20日開賽後就進帳3金，21日再添1金，還締造連霸壯舉。

高雄市水上運動代表20日一口氣摘下6金1銀1銅，徐安、楊金桂、黃佳琦、陳思安4女將聯手，在女子4X100公尺自由式奪金。體育會游泳委員會總幹事許峰銘評估，全隊金牌數有機會上看15至18面。

游泳委員會主委黃俊傑接任以來，高巿在全運會一直保持水上運動常勝軍，今年更要向5連霸叩關，2位副主委蔡金晏、林智鴻長期支持，同樣不遺餘力。許峰銘說，本屆開賽2天拿了11金，目標除了蟬聯水上運動總冠軍，還要突破16金。

高雄巿舉重隊繼前天高展宏、胡俊詳及江念欣分別在男子61公斤級、67公斤與女子55公斤級賽事稱王封后後，潘建宏21日在男73公斤級掄元，高雄市體育會舉重委員會總幹事吳銘通認為連日搶下好彩頭，團隊士氣大振。

技壓群雄的高展宏本屆再鍍金，個人順利在全運會衛冕，榮膺后座的江念欣更完成3連霸壯舉。最令人驚豔的莫過於胡俊詳，大一新生且首次參加全運會的他，以菜鳥之姿力退群雄摘金，也讓吳銘通賽後直說表現超乎預期。

(中時 )