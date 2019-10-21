我國外籍配偶親屬來台探親的資格審查，以及停留時間的相關規範，外交部前後說法不一且相互矛盾，導致新移民權益無法獲得保障。國民黨立委林麗蟬今開記者會痛批外交部讓新移民權益嚴重受害，她並嚴正要求外交部長吳釗燮向全體外配道歉，同時清楚說明外配探親權益的相關規範。

林麗蟬說，外交部宣稱辦理探親簽證時，將基於人道對特殊個案予以斟酌展延，可是實際情況根本不如官方所言之便利與人性。外交部在公文中指外配親屬探親資格限於「二親等」且「無國別限制」，但在發言人的聲明中，又稱除特定國家外皆「無親等限制」，到底哪一個說法才是正確的？又是哪一個說法公然扯謊？

林麗蟬表示，對於所有外配而言，這是攸關親人能不能來的重要規範，外交部卻連說清楚都做不到，根本不瞭解第一線外館人員辦理相關業務的實際情況，等同直接放任駐外館處任意宰割新移民的探親權益。她並要求外交部長針對漠視所有外配權益公開道歉，同時清楚說明外配親屬探親的相關規範。

林麗蟬也指出，不管是在外交部的公文或是發言人的聲明中，都說會視個案情形給予人道協助，並斟酌展延簽證，但實際上很多新移民家庭在發生緊急危難事故時，求助外交部卻被冷血拒絕，不僅造成血淋淋的遺憾，同時更悖離蔡英文政府自詡為人權國家的承諾。

一名邱姓新移民在記者會中泣訴，她的丈夫在今年五月發生腦積水，失去自主生活能力，需要24小時全天候照護，她成為了家中唯一的經濟來源，但就算每天工作12小時，還是只能勉強支付丈夫的醫療費用，不但請不起看護，丈夫在台灣除了她也沒有其他親人可以幫忙照顧。她在不得已的情況下，只能請媽媽以探親身份來臺協助照護老公，可是，簽證即將在十月下旬到期，如果媽媽回去了，「我該怎麼辦？我老公該怎麼辦？拜託大家，請你們幫幫我。」

(中時 )