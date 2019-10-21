針對蔡政府以「與香港無法互助協議」為由，拒絕為來台投案的香港殺人嫌犯發給簽證，一位台灣網友貼文敬告各國人士來台旅遊、洽公的3件保命須知事項，包括：與同行者有無恩怨、同行者有無大型皮箱、是否打得過同行者。這則臉書貼文在大陸引發許多網友的熱議，並譏諷「台灣要成殺人島」、「可以組團去台灣殺人咯」。
蔡政府為了利用香港的反中情緒為其選情加溫，不惜主動在重大刑案上放棄司法管轄權，拒絕對打算前來投案的兇嫌陳同佳發放入境簽證，這種人命關天的事件竟做出粗糙的政治操作與荒唐決策，恐成為國際司法界的荒唐笑話。
為此，台灣網友在個人臉書上發表貼文稱：「鑒於中華民國政府已經宣布，在台犯罪的外國人若已潛逃回本國，必須該國和台灣簽有司法互助協議，犯罪者才能依據屬地原則由台灣審判，因此敬告包含香港在內未與台灣簽訂司法互助協定的國家、地區人民，要來台灣旅遊、洽公前請注意幾件事：
1.你和邀你同行的友人，是否有恩怨。
2.邀你同行的友人和你，是否有攜帶可以裝下你身體的皮箱。
3.如果一對一單挑，你打不打得過你的同行友人。
先確定這三件事，再買機票。性命交關，要緊要緊。
P.S：估計符合要件的國家地區約在170個以上
這篇諷刺性的貼文被網友轉貼到大陸微博上之後，讓許多網友幾乎不敢相信台灣竟有如此司法政策。大陸網友評論說，「這恐怕會重創台灣旅遊業吧」、「這不就是公開支持逃犯條例立法嗎？菜菜子不會真的是紅的吧」、「那好了，一群群組團去台灣殺人咯，真人吃雞！」「那豈不是台灣可以成為殺人奪命島了，想做掉誰，就約著去台灣」、「台灣游要成為世界最大的兇案現場」、「這麼優秀的評論一定要讓諾貝爾評委會知道」。
台灣的網友就顯得更加熱列又火辣，這則貼文在臉書上的評論稱「機票直接..兩人同行買一送一...贈大行李箱....」、「英籍人士林克穎可以安心經台灣轉機去其他國家了！」「你想做掉誰，帶來台灣處理，離開就沒事了。」「我怎感覺這個政府在鼓勵外國人來台灣殺外國人？！」
(中時電子報)
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