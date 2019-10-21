針對蔡政府以「與香港無法互助協議」為由，拒絕為來台投案的香港殺人嫌犯發給簽證，一位台灣網友貼文敬告各國人士來台旅遊、洽公的3件保命須知事項，包括：與同行者有無恩怨、同行者有無大型皮箱、是否打得過同行者。這則臉書貼文在大陸引發許多網友的熱議，並譏諷「台灣要成殺人島」、「可以組團去台灣殺人咯」。

蔡政府為了利用香港的反中情緒為其選情加溫，不惜主動在重大刑案上放棄司法管轄權，拒絕對打算前來投案的兇嫌陳同佳發放入境簽證，這種人命關天的事件竟做出粗糙的政治操作與荒唐決策，恐成為國際司法界的荒唐笑話。

大陸微博上的網民對於蔡政府做出拒絕殺人嫌犯的決定都認為不可思議。（圖／新浪微博截圖）

為此，台灣網友在個人臉書上發表貼文稱：「鑒於中華民國政府已經宣布，在台犯罪的外國人若已潛逃回本國，必須該國和台灣簽有司法互助協議，犯罪者才能依據屬地原則由台灣審判，因此敬告包含香港在內未與台灣簽訂司法互助協定的國家、地區人民，要來台灣旅遊、洽公前請注意幾件事：

1.你和邀你同行的友人，是否有恩怨。

2.邀你同行的友人和你，是否有攜帶可以裝下你身體的皮箱。

3.如果一對一單挑，你打不打得過你的同行友人。

先確定這三件事，再買機票。性命交關，要緊要緊。

P.S：估計符合要件的國家地區約在170個以上

這篇諷刺性的貼文被網友轉貼到大陸微博上之後，讓許多網友幾乎不敢相信台灣竟有如此司法政策。大陸網友評論說，「這恐怕會重創台灣旅遊業吧」、「這不就是公開支持逃犯條例立法嗎？菜菜子不會真的是紅的吧」、「那好了，一群群組團去台灣殺人咯，真人吃雞！」「那豈不是台灣可以成為殺人奪命島了，想做掉誰，就約著去台灣」、「台灣游要成為世界最大的兇案現場」、「這麼優秀的評論一定要讓諾貝爾評委會知道」。

台灣的網友就顯得更加熱列又火辣，這則貼文在臉書上的評論稱「機票直接..兩人同行買一送一...贈大行李箱....」、「英籍人士林克穎可以安心經台灣轉機去其他國家了！」「你想做掉誰，帶來台灣處理，離開就沒事了。」「我怎感覺這個政府在鼓勵外國人來台灣殺外國人？！」

(中時電子報)