台中市長盧秀燕（圖中）21日出席台中社會創新實驗基地與一群投入社會創新的斜槓青年代表們進行精彩對話。（張妍溱攝）

擁有多種技能、角色能轉換的年輕人，被稱為「斜槓青年」；台中市長盧秀燕21日出席台中社會創新實驗基地與一群投入社會創新的斜槓青年代表們進行精彩對話，盧秀燕表示，年輕人對於未來的台中有想法，聆聽青年人說出他們的心聲、表達不同領域的創新解決方案與經驗，打造台中市成為一個創新、優質的發展環境。

現場《藺子工作室》共同創辦人廖怡雅等6位投入社會創新的斜槓青年代表們齊聚，分享來自各個領域、不同創新的解決方案與經驗；「應該不只有1條，也可以很多條。」活動總召曾怡渟舉例，有1位「斜槓青年」，他本身是電腦工程師，離開竹科後回到台中，教導小朋友寫程式，但他要懂得教育、行銷、宣傳等，得具備很多技能。

將苗栗藺草編織傳統工藝推入誠品、薰衣草森林等精品通路的《藺子工作室》共同創辦人廖怡雅表示，她之前就讀工業設計系，在老師的引領下認識了藺草，改變她的一生，不僅成為苑裡媳婦，更與丈夫李易紳創立品牌《藺子》，發起藺編工藝復興計畫，期盼讓這項台灣 300 年的美好技藝，繼續傳承下去。

台中市長盧秀燕指出，「斜槓」的概念出自《紐約時報》專欄作家瑪希．艾波赫的著作，她在書中提到，過去追求專一的生活與職業，但人生其實有不同選擇與可能性，有些人可能適合或是正擁有多重職業，體驗更豐富的生活。

盧秀燕說，開放與青年人社會對話及集思廣義的平台，除讓許多還在自我探尋的年輕人，獲得一些啟發，也讓市府團隊透過平台，以滴水穿石方式來長期累積影響與效果，打造更優質創新的城市。

社會局指出，台中社會創新實驗基地是全國率先投入社會、經發、勞工及文化等4個局處資源，跨領域合作成立的創新平台，以「非營利組織、志工、社會企業、青創」為培力主體，希望整合台中市社會企業、青年創業、社區營造及志工資源平台，藉由系統化的課程規劃、人才培育、組織診斷、資訊交流與共同工作空間互相激盪下，公私協力跨域合作，發展出社會創新的方式與解決社會問題的能力、創造更多可能。

(中時 )