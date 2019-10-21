台中市府舉辦2019年台中學國際研討會「2050台中樣貌」繪畫競賽，學生參賽作品「飛天車」。（台中市研考會／盧金足台中傳真）

台中市府舉辦2019年台中學國際研討會「2050台中樣貌」繪畫競賽，學生參賽作品「任意門」。（台中市研考會／盧金足台中傳真）

台中市府舉辦2019年台中學國際研討會「2050台中樣貌」繪畫競賽，共有138件作品投稿，參與學生從國小到高中都有，作品充滿無限想像與未來期盼。研考會主委吳皇昇表示，今年的台中學研討會特別舉行「一句話形容台中」、「一幅畫彩繪未來台中」競賽，藉此引發市民對台中的想像，其中有小學生畫出未來的台中有飛天車、任意門，還有自我發電的建築物，相當吸睛有趣！

吳皇昇表示，今年的台中學繪畫競賽看到台中學子發揮超時空的想像力，像是機器人與人類共居城市，邊工作邊吃太陽餅與珍珠奶茶，展現台中悠閒自在的科技幸福感；或是民眾搭乘磁浮列車暢遊台中，甚至打造出可以從台中通往各地旅遊的任意門，非常新奇。

除了創意活力外，也有不少學生透過畫作說明生態保育和傳統文化，呼籲大眾在日新月異的科技發展過程中，不要忘記守護美麗的台中城，而這些兼顧環保與科技的巧思，也正是市府規畫努力的方向。

吳皇昇強調，每篇畫作都富有獨特想像力與對台中的情感，評審委員經過嚴格評選出特選獎、優選獎、佳作獎，將於11月15至16日在中興大學進行頒獎典禮並展出參賽作品，目前最新名單已公告於「2019年台中學國際研討會」官方網站。

中興大學法政學院副院長李長晏表示，2019年台中學國際研討會將以「創新城市、共融台中」為主軸，討論地方創生、數位科技、青年創業、智慧治理等多元議題，期盼營造一座兼具創新與活力的台中城。

(中時 )