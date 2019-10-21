林俊傑（JJ）近日在忙碌的「聖所2.0」巡演行程中受邀演出，18日於新加坡樟宜機場「雨漩渦」（Rain Vortex）開幕儀式首唱〈AS I BELIEVE〉，隔天隨即飛往廣州演出〈將故事寫成我們〉，20日一早再直奔北京，壓軸獻唱〈Wonderland〉，連續3天分別在三個城市Live送上新歌，JJ不見疲憊且維持高水準演出，讓歌迷直呼行走的CD再現、簡直像「過年」。

JJ近期一連推出三首新歌，被大家譽為「催婚主題曲」的〈將故事寫成我們〉，上架僅一個月，數位銷量已逼近兩百萬張，不少人敲碗JJ新專輯，他所屬的華納音樂今表示：「目前還未有發片計畫，但有很多新的計畫正在醞釀，請大家拭目以待。」至於之前傳「聖所2.0」有望明年唱回台灣？JJ的經紀公司透露好消息：「規劃中，希望可以。」

〈AS I BELIEVE〉是JJ為新加坡新地標「雨漩渦」創作的主題曲，聊起樟宜機場，JJ想起小時候，經常跟同學約在機場的快餐店或咖啡廳聚餐、準備考試，那裡是帶著青春少年回憶的地方。此外，他19日參加「浙江衛視秋季盛典」演出，歌曲融合舞台設計，搭配由70台高清LED投攝出的唯美場景，散發濃厚中國風。而第3天的「凱迪拉克之夜」，JJ瞬間穿越時空前往未來，唱跳舞曲high翻歌迷。

JJ連續三天在三座城市開唱。（華納音樂提供）

JJ連續三天在三座城市開唱。（華納音樂提供）

(中時 )