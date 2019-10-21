台中高工校友楊婷喻在今年國際技能競賽的汽車噴漆項目奪得金牌，奪得世界冠軍，榮獲「國家最佳選手獎」，這也是台灣選手在該獎項首度摘金。楊婷喻21日回母校接受台中市長盧秀燕表揚，她鼓勵年輕人：「想要做什麼，就去做」，並沒有規定什麼樣的人格，才可以做什麼！

國際技能競賽每2年舉辦1次，台灣選手今年勇奪5金、5銀、5銅及23優勝的優異成績，台中高工校友楊婷喻獲得汽車噴漆獎項金牌，一舉榮獲「國家最佳選手獎」。台中市長盧秀燕頒獎表揚楊婷喻，另校友鄭子暘獲綜合機械職類銅牌、林煒翔獲CNC銑床職類優勝，也回母校與學弟妹分享心得。

盧秀燕盛讚3名校友為國爭光，在世界舞台發光發熱，她表示，他們的成功來自於人生目標明確、積極展現自己，並期許她們能將經驗傳承給學弟妹。

談起學習之路的酸甜苦辣，楊婷喻指出，她原本是汽車修復科選手，但在參賽過程並沒有獲得成就感，面對挫折都很難過，後來，以嘗試新挑戰的精神，毅然改選噴漆類。楊婷喻說，噴漆極需要細膩度，她每次接受挑戰，都不斷提醒自己這項要訣。

「想要做什麼，就去做」楊婷喻鼓勵時下年輕人表示，「要相信自己、持續努力」，沒有規定什麼樣的人格，才可以做什麼。她並強調，「現在的選擇與辛苦，都會在未來收到成功的果實」。

(中時 )