新北市萬里野柳隧道旁邊坡，因日前颱風「米塔」來襲，導致山坡土石崩落，坍方範圍約3平方米，即便天氣轉晴，周邊仍有零星碎石掉落，引發當地居民質疑，若巨石墜落，恐鬧出人命，嚴重威脅民眾生命安全；新北市養工處指出，預計今(21)日緊急應變處理，並編列400萬元經費加設80公尺長護欄，避免落石傷人。

野柳漁港每逢假日都吸引許多遊客來大啖萬里蟹，但近日有居民向新北市議員張錦豪反映，野柳隧道旁邊坡上的坍方已發生數周，但仍未見防護措施，邊坡上多顆巨石更隨時有掉落危機，嚴重影響來往遊客、居民生命安全。

附近居民說，每天經過隧道口都相當害怕，擔心落石突然滾下，他開車都會特別繞道，但也擔心不熟悉路況的觀光客遭砸中該怎麼辦。

新北市議員張錦豪表示，颱風「米塔」於10月1日帶來的豪雨，造成野柳隧道旁邊坡的土石崩落，導致邊坡出現多塊巨石，甚至還有零星碎石掉落路面，今日他會同萬里區長粘雪琴、新北市養工處一起到野柳隧道口會勘。

粘雪琴回應，月初發生坍方時，區公所便立刻派人清理道路落石，但邊坡上的巨石須等天氣轉晴才可處理，加上判斷無立即性危險，所以今日才請新北市養工處來勘查，提供技術上的指導及經費核准作業。

養工處表示，他們將於22日派人協助搶修，預計1周內完成；並編列400萬元經費加設長80米、高2米護欄，希望年底前完工，避免落石傷人。

(中時 )