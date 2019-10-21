蔡培慧草屯競選總部位於太平路上。（張晉銘攝）

選戰進入倒數計時，立委候選人全面備戰，其中民進黨南投縣立委第一選區候選人蔡培慧，將於26日上午10點在草屯鎮台灣演藝坊前廣場，率先舉辦競選總部成立大會，成為民進黨區域立委候選人的第一人，蔡培慧展現拿下這一席次的氣勢，不言可喻。

蔡培慧國會辦公室表示，近幾年選戰都是決戰中台灣，競選團隊認為時機已經成熟，決定率先成立競選總部，活動地點就在台灣演藝坊前廣場，目前確定蔡英文總統、行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全、民進黨副秘書長林飛帆、後援會總會長洪國浩和競選總部主委許阿甘等皆會到場現身力挺與發表演說，展現民進黨決戰中台灣的企圖心。

活動暖場前先由11個社區媽媽團體，自發性地帶來舞蹈表演，正式開場由九天民俗技藝團擔綱，以「戰鼓喧天‧福慧南投」作為表演主題，期間還有熱力四射的街舞表演「舞力全開‧銳不可擋」，以及台語天后詹雅雯所帶來的美妙歌聲，活動壓軸將由蔡英文總統代表致贈劉昌宏木雕大師作品「包粽」予蔡培慧，希望她為民進黨拿下這一席。

蔡培慧為現任全國不分區立委，於今年初宣布轉戰南投縣立委第一選區(草屯、中寮、國姓、埔里、魚池、仁愛)，身為魚池鄉農家子弟，她專門研究農業經濟與社區發展，希望獲得選民認同。

(中時 )