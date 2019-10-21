內政部長徐國勇今天質疑兇嫌陳同佳此時來台投案不合人性，因為陳同佳出獄後就是自由身了，香港沒有死刑，但是台灣有死刑，他卻偏要來台投案，這不符合人性。對此，國民黨立委許毓仁質疑徐國勇的說法，難道是要兇嫌去環遊世界嗎？

許毓仁說，徐國勇備詢時說「香港沒有死刑，台灣有死刑，嫌犯跑來台灣受審，違反人性」，讓他真得很納悶，所以要讓他去環遊世界嗎？還是要告訴大家，以後在台灣犯罪怕被判死，可以留在自己國家不要回台受審？部長，你是不是累了？

許毓仁質疑蔡政府雙重標準，2010年的李克穎在臺灣酒駕撞死人，最後卻逃回蘇格蘭。政府當時面對的態度為強烈要求引渡回臺服刑，但面對蓄意殺人的陳同佳，卻輕輕放過、消極處理，就算他願意投案，也要將他拒之門外？

許毓仁也指出，部會也不同調，箱屍案發生後，死者家屬和士林地檢署都希望能夠將嫌犯送回臺灣審訊，士林地檢署也兩度發出司法互助請求；我國刑法第三條明確表示，刑法適用於中華民國領土內犯罪者。然而，現在陸委會卻表示，將對相關人員入境採取管制作為，等於是間接承認不允許陳同佳入境臺灣，政府是不是自相矛盾？

許毓仁質疑政治凌駕司法，我國雖然和香港無司法互助，但是香港當局願意將陳同佳交由我國審判，那我們還在遲疑甚麼？蔡英文總統支持香港人權，力挺「反送中」，但遇到司法問題，原本應該主張的司法管轄權或司法主權，卻變成「反送臺」？是不是害怕反送中的火熄滅了，會失去選舉的政治籌碼？

箱屍案港嫌「自首」拒收！藍批蔡政府兩套標準

(中時 )