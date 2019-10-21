今年以來，通霄鎮發生多次自來水破管造成無預警停水，引起民怨。立委陳超明21日上午特別在通霄鎮公所召開「通霄鎮自來水停水問題改善說明會」，要求自來水公司到場向鄉親說明清楚，同時也說明通霄鎮無自來水地區改善情形。自來水公司副總葉陳萼解釋是管線老舊加上重車輾壓才造成管線破損，將儘速更換管。

通霄鎮在今年連續發生無預警停水，經地方反映通知自來水公司搶修，但是仍然持續發生，立委陳超明為此在上周找來自來水公司總經理了解問題所在，並要求立即提出改善方案，並在21日上午在通霄鎮公所召開說明會，讓鄉親了解原委。

自來水公司副總葉陳萼說明，通霄自來水水管破管的主要原因是因為管線老舊，早期民國70年開始使用的是聚氯乙烯塑膠管(PVCP)，使用迄今材質老化，加上重車輾壓，導致常破管，目前一直在辦理老舊管線汰換。

自來水公司第三區管理處處長廖福全表示，通霄鎮自來水管線總長291公里，PVCP管線長143公里，約占49％。今年1至9月，停水案件計116件，單一用戶停水計61件，配水幹管55件，其中28件為主動檢漏修復，絕對不是所謂的三天停一次水。而且從107年開始編列1500萬、108年編列2500萬來汰換管線，109年將編列3500萬加速汰換PVCP老舊管線，也會加強水壓及漏水檢測，務求解決停水問題。廖福全處長並當場表示歉意，不管是幾戶停水，造成民眾的不便就是他們該負責任解決問題。

另外，針對無自來水地區改善，通霄地區自來水普及率從101年的68.9％提高至108年6月的73.5％，總計花費6900萬，增加259戶的自來水用戶。目前再核定6件自來水工程，將可供134戶的自來水。多位里長表示改善進度太慢，例如南和里，讓民眾不知何年何月才能有乾淨的水使用。陳超明指出，多年來他一直在中央爭取預算補助，從苑裡到通霄，這些自來水普及率較低的地區都能加速改善，有一些里長提出的個案，將會安排會勘來評估問題所在。

(中時 )