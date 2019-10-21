台鐵自強號撞到行人 單線雙向行車 18:412019/10/21 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方目前正在處理中。（圖/台鐵） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自強號撞到一人 台鐵內壢至中壢單線不通。（圖/台鐵） （19:35更新恢復進度）台鐵表示，141次PP七堵開往潮州的自強號，18時08分時於內壢=中壢間的自立新村平交道，撞到有一名行人，目前正在處理中。台鐵表示，車上旅客已由區間車接駁到彰化站，並加派自強號到潮州站，目前以西線單線雙向行車。 臉書社團中就有人分享誤點看板表示，「目前內壢人身事故影響雙向暫停行駛」。 台鐵表示，141次旅客由8713次電車接駁至彰化站，彰化站另編自強號編組特開至潮州站，目前以西線單線雙向行車。 (中時電子報) #台鐵 #自強號 #內壢 #中壢 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事故滿周年 台鐵周六辦追思會 13:062019/10/17 生活 尤振仲轟官官相護 拒參加台鐵追思會 20:312019/10/17 生活 桃園市議員劉安祺服務處遭槍擊 險些擊中太陽穴 22:342019/10/17 社會 台鐵警訊行車異常增34％ 04:102019/10/18 生活新聞 桃園市議員劉安祺服務處遭槍擊 警逮到2嫌 09:312019/10/18 社會 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 警速破議員服務處槍擊案 警友肯定辛勞來打氣 17:212019/10/19 生活 普悠瑪追思會 台鐵局考慮成立基金會照顧傷者 21:072019/10/19 生活 普悠瑪事故周年 台鐵改善竟還要再等8個月 09:362019/10/20 生活 酒駕高峰期來臨 警與志工組團宣導 12:332019/10/20 生活 生活熱門新聞 女神級熊貓外送 身分曝光驚呆眾人 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 有心結？唐綺陽說這些人恐破局了 - 生活 搶不到好市多特價品 她曝這招被推爆 - 生活 吃味精傷身？醫駁：有驚人好處 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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