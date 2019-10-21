自強號撞到一人 台鐵內壢至中壢單線不通。（圖/台鐵）

（19:35更新恢復進度）台鐵表示，141次PP七堵開往潮州的自強號，18時08分時於內壢=中壢間的自立新村平交道，撞到有一名行人，目前正在處理中。台鐵表示，車上旅客已由區間車接駁到彰化站，並加派自強號到潮州站，目前以西線單線雙向行車。

臉書社團中就有人分享誤點看板表示，「目前內壢人身事故影響雙向暫停行駛」。

台鐵表示，141次旅客由8713次電車接駁至彰化站，彰化站另編自強號編組特開至潮州站，目前以西線單線雙向行車。

(中時電子報)