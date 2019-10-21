苗栗市公所辦理糊龍研習營，21日至土地公祈福。（何冠嫻攝）

苗栗市長邱鎮軍張貼過爐後的平安符於研習教室入口，祈福活動順利平安。（何冠嫻攝）

糊龍師傅賴文雄（右一）有30年經驗，將指導50位國內外學員，製作並體驗糊龍工藝之美。（何冠嫻攝）

國際交換學生認識苗栗傳統文化，體驗糊龍工藝之美。（何冠嫻攝）

今年糊龍研習營21日展開，將糊龍工藝之美推向國際。（何冠嫻攝）

國際交換學生開心體驗糊龍藝術。（何冠嫻攝）

苗栗市公所舉辦2020苗栗𪹚龍首部曲「糊龍研習營」21日展開，邀請育達科技大學、聯合大學以及來自德國、印度、越南、法國、日本的國際交換學生，為期2個月製作15節龍、9節龍等，傳承、推廣在地𪹚龍文化外，更將苗栗市獨特的傳統活動與糊龍工藝之美推向國際。

苗栗市長邱鎮軍21日帶領著公所以及糊龍學員們，於土地公廟上疏文祈福，並啟動為期兩個月的糊龍研習營。今年公所邀請30年糊龍經驗的師傅賴文雄，以純熟精煉技藝，傳授糊龍技巧，指導50位聯合大學及育達科技大學的學生，糊製15節龍、9節龍，並讓苗栗市中、小學生實作體驗3尾5節龍，將客家糊龍技藝傳承向下扎根。

今年50位糊龍學員們中，有15位來自德國、印度、越南、法國、日本，來自德國的艾羅特與法國的艾特尼皆表示，第一次來台灣便接觸、認識最在地的傳統文化，並體驗廟宇祈福，倍感興奮與好奇，迫不及待體驗糊龍藝術。邱鎮軍指出，糊龍過程要遵守傳統規矩及禮儀，因舞龍動作多，龍身結構及糊龍的細節需更加用心，期許學員們虔誠做出美又堅固的神龍，並從中體會糊龍工藝之美，將苗栗𪹚龍推向國際。

2020苗栗𪹚龍系列活動預計於明年2月1日陸續展開，公所指出，將於貓裏喵公園設置「客家龍神壇」，舉辦「牽龍安座」儀式，完整糊龍、牽龍、點睛、迎龍、跈龍、𪹚龍、化龍的𪹚龍7部曲。

(中時 )