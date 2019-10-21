秀蘭瑪雅18日歡度41歲生日，她與好友黃妃一同陪著王瑞霞到四川稻城亞丁工作，旅途間恰逢生日，工作團隊密謀在晚餐時為她驚喜慶生，在海拔3750公尺的高山上端出生日蛋糕，秀蘭瑪雅開心表示：「這是最難忘的經驗，大家忙著工作，還幫我準備慶生，真的好感動！」經紀人則笑說：「這是史上海拔最高的女星生日趴，可以報金氏紀錄嗎？」

黃妃和王瑞霞帶領大家齊唱生日快樂歌送上祝福，除了中文版，還加碼台語黃梅調版本，正當大夥歡樂慶生時，當地導遊急忙跳出來制止，喊話「別太興奮了！以免待會又高原反應不舒服」！大伙兒趕緊乖乖聽話，搞笑唱起「降速版」的生日快樂歌。

此趟行程，秀蘭瑪雅被封是「最佳伴遊」，全程幾乎都在自拍、拍攝美景影音！好奇此行有無艷遇？秀蘭瑪雅透露有位型男在山區與她四目相對，「過了幾秒後我繼續走，沒想到穿越柱子後再看他，發現我們還是在看著彼此」，整整12秒的眼神放電過程，被王瑞霞親眼見證：「我是見證人，他們眼神出現粉紅泡泡。」

秀蘭瑪雅日前在高山上喜迎41歲生日。（米樂士提供）

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