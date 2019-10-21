白宮代理幕僚長穆瓦尼今天表示，美國總統川普對於計畫在自家高爾夫度假村主辦明年七大工業國集團（G7）峰會所遭遇的反對聲浪感到驚訝。他還說，川普仍認為自己從事餐旅業。

川普昨天在推特宣布，放棄明年6月在他位於佛羅里達州邁阿密附近的川普國家多羅高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）主辦G7高峰會的計畫，原因是面臨民主黨和新聞媒體「瘋狂和非理性的敵意」。川普還說他將另覓場所，可能選中美國總統度假地點大衛營（Camp David）。

穆瓦尼（Mick Mulvaney）今天接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，川普計畫在自家度假村辦G7峰會的消息宣布後，川普「對於外界反彈的程度真的感到驚訝」。

穆瓦尼說：「川普終究認為自己仍是餐旅業人士。他認為這是招待全球最重要領導人的機會，他想要提供絕對最佳的安排，盡可能達到最佳行程。他非常有自信能在多羅（度假村）做到這點。」

不過穆瓦尼也表示：「我認為改變地點是正確的決定。」他說自己昨晚已和川普討論過此事。

川普將在自有資產主辦G7峰會的消息，最早由穆瓦尼17日在白宮記者會宣布。政府紀律專家和許多美國國會議員隨後很快攻擊這項決定。

美國憲法有「薪酬條款」（Emoluments Clause），禁止政府官員在未獲國會同意下，接受國內外政府的薪酬、費用或利益。

(中央社)