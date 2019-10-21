二張犁堤防步道環境優美、視野遼闊，吸引居民清晨、傍晚散步休閒。（何冠嫻攝）

頭屋鄉公所與立委徐志榮向二河局爭取經費，於後龍溪二張犁河堤以友善生態環境工法，建置近1公里步道，提供附近居民休憩空間，並可眺望苗栗市與獅潭社區，寬廣視野與平坦步道，深獲民眾好評。

鄉公所獲水利署第二河川局補助900萬元經費，於獅潭村順沿台72線快速道路、後龍溪旁的河堤，以乾砌石、混凝土砌塊石等2種生態友善工法，設置「後龍溪二張犁堤防步道」，起點自樟樹伯公至終點榕樹伯公處，全長約1公里，已於去年12動工，今年6月完工。由於二張犁舊名為埤仔寮，因此在地人又稱此為「埤仔寮步道」。

徐姓居民表示，二張犁堤防原雜草叢生、大大小小的石頭四散各地，經整建後成為乾淨平順、舒適安全的行走空間，清晨、傍晚都會遇到許多民眾在步道運動、散步。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，二張犁堤防步道視野寬闊，可眺望苗栗市景觀與獅潭村田野風光，是愜意放鬆的視覺享受。他強調，由於頭屋鄉丘陵地多，缺乏充足且平整綠地面積設置公園，因此未來將積極爭取補助經費，於鄉內8個村打造景色優美、環境清幽的休閒空間，提升生活品質。

(中時 )