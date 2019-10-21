為了讓純樸原住民不受候選人樁腳人情包袱或利益誘惑，接受買票導致觸法情形發生，苗栗地檢署結合頭份警分局辦理頭目長老反賄選座談會，希望透過頭目長老在部落的影響力，抑制買票行為，帶動拒絕受賄，並勇於檢舉，達到淨化選風的期望。

苗栗地檢署為強化反賄選宣導效果，特別規畫頭目長老反賄選巡迴座談會，首站結合頭份警分局，在南庄農會推廣部舉行，由苗栗地檢署主任檢察官董良造主持座談並做簡報，包括頭份警分局副分局長張進基、苗栗縣政府政風處副處長劉鎮宇、原住民籍議員楊文昌議員、南庄鄉民代表會副主席莊新妹及多位鄉民代表出席，表達原住民認同支持乾淨選舉。

董良造除介紹幾種基本賄選態樣之外，也告訴頭目長老如何檢舉、檢舉保密以及檢舉獎金等相關規定，讓頭目長老回到部落也可以向族人宣導，選舉不買票可以清廉，建設不貪污一定進步，千萬不要貪圖蠅頭小利，卻葬送國家建設的品質，不只自己犯罪，家人族人也會受害，真的是得不償失。

(中時 )