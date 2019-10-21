中寮國中操場預估修繕費用高達600萬，校方難以負擔。（張晉銘攝）

中寮國中校園自921大地震重建以來，使用至今，操場、課桌椅和視聽教室的冷氣和音響設備早已不勘使用，不過修繕費用高達650萬，對於校方來說過於龐大，且家長會長難產，校方希望能夠募得善款修繕，讓孩子們擁有一個健全快樂的校園環境。

校長王美香說，自重建以來，校園已經使用20年，很多硬體設備都急需汰舊換新，像是學校操場的PU跑道，樹根隆起，長滿青苔，學生無法在良好的環境上體育課，其翻修經費預估需600萬。

還有視聽教室的冷氣和音響設備也從未換新，無法舉行小型和社團活動，另外學生上課使用的課桌椅近三年來沒有更新過，只能壞了又修，修了又壞，總經費預估需要50萬。校方希望能夠獲得善款來修復，讓孩子們擁有完整的授課環境。

王校長也特別感謝過去外界的捐助，例如今年暑假，為了提升孩子們的文學素養與培養閱讀習慣，傢式國際捐助圖書系統櫃，中華誠信基金會和習慣領域黃教授也共同捐助兩台冷氣，讓圖書室的閱讀環境更加宜人舒適。

今年暑假學校圖書室獲贈圖書系統櫃和冷氣設備，孩子擁有更好的閱讀環境。（張晉銘攝）

(中時 )