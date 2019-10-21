自強號桃園中壢間撞到行人列車大幅延誤 20:052019/10/21 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵141次從七堵開往屏東潮州的自強號，晚間6點08分於內壢及中壢間自立新村平交道(K64＋225)，疑似撞到一名行人，鐵路警察及消防隊正在前往處理當中，目前南向單向不通，因為正值下班時間，上下行列車預期將大幅延遲及多班開車未定，影響旅客眾多，呼籲旅客可提早改乘其他交通工具。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵表示，141次旅客由8713次電車接駁至彰化站，彰化站另編自強號編組特開至潮州站，目前以西線單線雙向行車。 (中時 ) #旅客 #自強號 #台鐵 #潮州 #彰化 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化7場馬拉松 挪威伊登來領跑 04:102019/10/17 地方新聞 藍演公主復仇記 綠搶攻年輕選票 04:102019/10/17 地方新聞 普悠瑪事故滿周年 台鐵周六辦追思會 13:062019/10/17 生活 韓國瑜潮州三山國王廟參拜 韓粉擠爆 12:132019/10/17 政治 尤振仲轟官官相護 拒參加台鐵追思會 20:312019/10/17 生活 台鐵警訊行車異常增34％ 04:102019/10/18 生活新聞 彰化濱海路通車 解交通瓶頸 04:102019/10/18 地方新聞 敬老金和育兒津貼 謝典林籲制度化 04:102019/10/19 藝文副刊 媽祖想回家 北斗奠安宮迎回鑾 04:102019/10/20 地方新聞 自強號撞到行人 影響31列次15800人 18:412019/10/21 生活 生活熱門新聞 女神級熊貓外送 身分曝光驚呆眾人 - 生活 吃味精傷身？醫駁：有驚人好處 - 生活 全民計程車會成造勢場合 余天悲情求支持 - 生活 沒學弟妹了 107個大學系組裁撤或停招 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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