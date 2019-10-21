台鐵141次從七堵開往屏東潮州的自強號，晚間6點08分於內壢及中壢間自立新村平交道(K64＋225)，疑似撞到一名行人，鐵路警察及消防隊正在前往處理當中，目前南向單向不通，因為正值下班時間，上下行列車預期將大幅延遲及多班開車未定，影響旅客眾多，呼籲旅客可提早改乘其他交通工具。