用葉黃素、花青素等營養補充品來顧眼力，最近很熱門，真的需要嗎？

綜合眼科醫師及營養專家的意見，他們一般都認為：

飲食大致均衡，每天都吃各種蔬果的人基本上可以從天然食物裡獲取足夠的護眼營養素，並不需要額外吃補充品。

不過，畢竟多數現代人都是飲食失衡的「老外族」（老是外食），並不容易達到營養充足均衡的標準，另外像老年人等特殊族群，因為進食和吸收狀況不好，體內也可能有某些營養素缺乏的問題，所以適當及適量的補充品可以發揮補強作用。

大多數專家都推薦一天一顆綜合維他命，不必擔心營養素攝取過量，也不需花大錢，簡單可行。（圖片來源：pixabay）

吃什麼好？劑量多少？怎麼選擇？

大多數專家都推薦一天一顆綜合維他命，不必擔心營養素攝取過量，也不需花大錢，簡單可行。

如果想要吃葉黃素、花青素這一類護眼的補充品，一是可以選擇有添加這些成分的綜合維他命（看各家產品的營養成分標示確認），或是額外補充。買單品補充劑時，建議比較一下成分含量，建議選擇劑量比較低的產品，例如一顆含葉黃素6毫克以下即足夠。

台北醫學大學保健營養系教授黃士懿指出，葉黃素和維生素A、E等都屬於脂溶性營養素，雖然吃多了身體可自行代謝排出體外，不過多吃無益而且白花錢，實在沒必要，建議儘量從天然食物裡獲取。

如何吃出好眼力？

研究發現，飲食中攝取抗氧化劑及礦物質可以減緩眼睛退化性疾病，特別是末期的黃斑部病變，有效降低罹病風險。

關鍵原因是，抗氧化劑及礦物質可以防禦人體內的活性氧分子、自由基經由氧化作用傷害眼睛細胞。醫界認為，氧化作用可能和形成白內障、黃斑部病變等老化眼疾有關。

有助於維持眼睛健康的抗氧化劑，包括維生素A、C、E、類胡蘿蔔素（包括紅蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素），及花青素。而其他營養素，如維生素B群則負責維護視神經及角膜健康。

最佳的護眼食物當然是各種新鮮蔬果，不論深綠色葉菜，或是紅、橘、黃、紫等各種顏色漂亮的蔬果，都能提供上述各種抗氧化劑。因此，一天至少三種蔬菜、兩種水果，國外甚至建議一天要吃十種蔬果。

一天三餐均衡分配菜色，只要慎選食物，連下午茶、零食也能幫助顧眼睛。

蛋黃可以提供維生素A，預防乾眼症及維護視網膜的健康。而牛奶是維生素B群的良好來源，缺乏B群的人容易出現神經炎、神經病變等問題。（圖片來源：pixabay）

早上8:00

早餐吃吐司夾蛋，搭配一杯低脂牛奶。蛋黃可以提供維生素A，預防乾眼症及維護視網膜的健康。而牛奶是維生素B群的良好來源，缺乏B群的人容易出現神經炎、神經病變等問題。

中午12:00

到自助餐廳用餐，捨棄白米飯，改點一碗糙米飯，它能提供比白飯更豐富的維生素B群。點兩種不同顏色的蔬菜，一種深綠色葉菜，如菠菜、甘藍菜、芥藍菜等，它們是葉黃素最多的食物。葉黃素存在我們眼睛的視網膜黃斑部，被認為能協助抗氧化，預防發生黃斑部病變。另外選擇一種橘黃色的蔬菜，例如胡蘿蔔、南瓜、甜椒等，攝取胡蘿蔔素。

飯後來一份水果吧！趁產季即將結束，嚐一嚐鮮甜多汁的草莓。它有大量的抗氧化劑維生素C，是保健眼睛不能缺少的營養素，而維生素Ｃ對提神、緩解疲勞也有幫助，下午工作開會不打瞌睡。

其他富含維生素C的水果，還有芭樂、番茄、柑橘、奇異果等。

抓兩小把綜合堅果，它們是維生素Ｅ的良好來源。（圖片來源：pixabay）

下午4:00

嘴有點饞，吃零食也能保養眼睛。抓兩小把綜合堅果，它們是維生素Ｅ的良好來源，幫你掃除傷害眼睛細胞的氧化自由基。不過別貪多，畢竟堅果還是高熱量、高油脂的食物，吃超量難保不發胖。

晚上7:00

晚餐以清淡的魚類、海鮮做主菜，避免吃太油、難消化，影響腸胃及睡眠品質。而魚類海鮮裡有豐富的礦物質鋅，國外研究顯示，缺乏鋅可能會導致黃斑部退化，並且鋅也參與身體抗氧化，清除自由基的工作。

晚餐後，選擇紅、橘、黃色的水果，如木瓜、哈密瓜、番茄、芒果等，可以提供豐富維生素A。

每天喝足夠的水也很重要，維持身體機能正常運作。如果喝膩白開水，改喝茶，特別是含有大量兒茶素的綠茶，讓眼睛多一項抗氧化利器。

(中時電子報)