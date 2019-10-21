路嘉欣填詞的新歌〈算命師〉，將「喝酒」尋求心理慰藉的狀態猶如「算命」，當作靈感寫成歌，儘管以算命師做為歌名，但路嘉欣對於算命這件事並不熱衷，「通常你算了命後心裡多少會有影響，無意識會往那個方向去想去做，但預測未來這件事其實很難講」。

路嘉欣在〈算命師〉MV裡化身為酒保，邀來去年與她傳出「同志曖昧情」的好友趙逸嵐（小8）跨刀擔任導演，路嘉欣說：「我在錄這首歌時剛好小8來探班，他聽我唱完這個有關算命師的歌詞後，竟然脫口而出形容『感覺好像一杯酒』，我當下覺得妙不可言，完全吻合我想要表達的事情，因此提議乾脆讓她來當導演。」

有趣的是，藉著MV在操場辦起同學會的路嘉欣，加上有威士忌品牌JURA特別贊助酒，大家邊拍攝邊把酒言歡，現場氣氛歡樂，其中一位為路嘉欣跨刀擔任臨演的老友，喝到最後醉倒在地，讓路嘉欣笑說：「只能說酒商真的對我們太好，都拿真的18年的威士忌好酒來讓我們拍，有時候倒出來只取個景就換一瓶，讓我這個朋友喝得太開心，結果『本色』演出喝醉戲碼！」

回憶起年輕喝酒往事，路嘉欣最感謝好友吳青峰，且只有吳青峰看過她喝醉，她說：「因為只要是有他在的地方我就很安心，因為基本上他不太喝酒，而且會像小天使會照顧我。我記得我喝醉時會很瘋，有時候喝到早上會直接去動物園看動物，有時候直接跑去吃飲茶，這些些時刻都有吳青峰，只因為他是我室友！當然最後的結局都是被帶回家，然後青峰會倒熱水給我喝，他就是這麼有義氣的朋友。」

路嘉欣日前拍攝新歌MV。（種子音樂提供）

(中時 )