台中市葳格國際學校校長詹義農（圖右）與瑞士HTMi飯店管理大學校長伊恩‧拉莫（圖左）一同簽訂MOU，締結升學及學術合作。（張妍溱攝）

台中市葳格國際學校21日與瑞士HTMi飯店管理大學簽訂MOU（合作備忘錄），讓台灣學生可至國外修習課程，成績合格後1次取得2張畢業文憑；除締結升學及學術合作，會後舉辦「飯店管理及產業人才趨勢」專題講座，雙方加強國際學術交流，並邀請世界廚藝冠軍Chef Andy客座授藝，讓學生同步掌握產業脈動與實務操作。

葳格國際學校校長詹義農指出，葳格在餐旅專業教學與設備接軌國際，兩校簽署策略聯盟大步邁向國際，本次講座介紹如何成為世界頂尖飯店管理人才，另外，世界名廚示範，相信對本校師生專業能力與國際視野拓展有很大的幫助。

瑞士HTMi飯店管理大學校長伊恩‧拉莫表示，瑞士HTMi飯店管理大學為頂尖學校，其實跟杜拜、新加坡各個國家，現在還有在參加國家，都是非常頂尖的學校，不只是教育更在實習的產業都是非常有經驗，期待未來兩校合作愉快，協助學生學習更國際化。

台中市葳格國際學校與HTMi瑞士飯店管理大學校長、瑞士麗緻飯店集團（Swisstouches Hotels）執行長伊恩‧拉莫簽訂策略聯盟，以「培育具國際移動力的世界公民」、具「國際視野」與「領袖格局」菁英領導人為目標。

活動邀請Chef Andy主廚蒞校現場示範「Brandy Snaps 蕾絲捲心餅」、「Isomalt Decoration Isomalt裝飾」2道料理，現場學生邊學邊做筆記，掌握每個步驟與細節，體會美食料理精髓，直呼有國際級大師現場示範教學，這堂課真的收穫滿滿。

(中時 )