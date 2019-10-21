魚池鄉農會2019地方特色茶-日月潭紅茶評鑑競賽，經過為期4天的評鑑，評選結果出爐，台茶18號種組由東邦紅茶第3代的7年級製茶師郭翰元，在高達520件茶評中脫穎而出，勇奪特等茶王，不僅他人感到榮耀，他頓時也成為紅茶界令人刮目相看的年輕製茶師。
今年日月潭紅茶主審為魚池茶改分場長黃正宗、還有有凍頂工作站主任林儒宏、魚池鄉農會總幹事王威文及近10位茶評師等共同評選出特等茶王以及各組優等茶，他們都同時肯定今年品的品質更優於往年，尤其能拿到特茶王更是可遇不可求。
在520件茶評中，以濃郁薄荷香、收斂性優、並有甘醇喉韻，奪得台茶18號種組特等茶王的7年級製茶師郭翰元，同時也奪得台茶18號組3支頭等獎及大葉種組頭等獎，令他喜出望外。
首次拿到台茶18號組特等茶王的郭翰元高興地說，其實要得獎的關鍵，茶園的管理不能使用除草劑、要採草生管理的人工除草，要使用有機肥，不能過度施肥很重要，才能有優質的茶菁，採茶時更要拿捺茶的成熟度與採摘的均勻度，有最好的茶葉原料，再者就是良好的製茶技術爻重配合，製出好茶。
郭翰元的得獎，他很謙虛的表示，除要感謝父親郭湘勳8年前的鼓勵，提攜走進茶的領域，並教導茶園管理、製茶技術，還有就是要謝謝莊記少東莊瑢璞，不藏私的相互交流切磋，指點紅茶的製作技巧，才能很快掌握茶從萎凋至揉捻烘焙的火候，所以能做出絕佳好茶，並奪茶冠王。
(中時 )
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