秋天就是要到台中泡溫泉。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

秋天就是要到台中泡溫泉！配合國旅秋冬遊補助，台中市政府觀光旅遊局與溫泉業者共同推出優惠加碼方案，包括入住溫泉飯店享打折、或加贈下午茶，力邀民眾到台中泡好湯，從「美人湯」的優質溫泉，以及從市郊到山林，感受豐富的人文活動與自然美景，享受療癒身心的溫泉之旅。

觀旅局長林筱淇表示，台中溫泉屬無色無味的弱鹼碳酸氫鹽泉，浴後皮膚滑潤，因此別名「美人湯」，谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，泉質遠近馳名，各有特色，其中谷關溫泉更名列國內十大名湯、五大名泉之列，是台中珍貴至寶。

林筱淇指出，遊客入住台中溫泉飯店享有業者加碼好康優惠，包括神木谷假期大飯店11月底前平日豪華雙人房下殺7折等、年底前統一谷關渡假村平日雙人房一泊三食5280元、龍谷大飯店入住加贈裸湯泡湯券、谷野民宿入住享住宿優惠1000元、谷關溫泉飯店平日雙人房一泊三食2599元起、明治溫泉大飯店入住加贈晚餐。

台中日光溫泉會館平日大眾湯搭配自助式吃到飽，每人只要888元，全館大眾池及湯屋搭配餐點，平假日皆享有優惠價、麒麟峰溫泉旅館早鳥活動6至10時大眾池泡湯150元加贈早餐、東勢林場遊樂區入住每間贈送250元農業旅遊體驗券等。

觀旅局表示，趁著國旅秋冬遊補助期間，自由行來台中觀光旅遊泡湯正是時候，年底一系列精彩活動接連不斷，10月底由國際舞蹈嘉年華華麗登場，11月接續有新社花海及國際花毯節，12月2020台灣燈會於文心森林公園副燈區盛大開燈，秋冬時節來台中市區感受這些精彩活動的聽覺與視覺饗宴，再搭乘153路或850路公車到谷關泡好湯僅60元，就可前往幽靜的山間泡湯踏青，享受天然的森林浴與溫泉浴，市郊的美好一次滿足。

觀旅局強調，市府配合國旅秋冬遊補助，額外加碼「秋冬遊台中•加碼雙重送」的活動，遊客於「國際舞蹈嘉年華」（10月25至27日）、「台中國際花毯節」（11月9日至12月1日）、「2020台灣燈會副燈區」（12月21日至31日）等活動會場服務台，出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即可獲贈精美限量紀念品。

(中時 )