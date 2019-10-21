重機騎士跌倒之後以滑壘之姿帥氣起身。（網友提供／張晉銘南投傳真）

南投縣草屯鎮20日下午發生一起重機騎士為閃避老婦人的交通事故，騎士行經路口時，老婦人突然穿越斑馬線，騎士為閃避婦人而自摔，機車慘遭「犁田」，不過騎士摔倒後以滑壘之姿帥氣起身，讓民眾直呼是不是「有練過」？

根據了解，20日下午4點左右，來自高雄的3名男子分別騎乘3輛重型機車到南投遊玩，往南行駛成功路(台三線)，行經碧山路口時，路旁突然有一位老婦人穿越斑馬線，其中一名紅牌重機騎士雖然成功閃避老婦人，但仍慘遭「犁田」之苦，不過最後騎士帥氣起身，讓路過民眾驚呼不已，只是愛車傷痕累累，騎士肯定相當心痛。

根據警方研判，本案因行人穿越馬路時，未遵守交通號誌違規穿越馬路，導致機車騎士為了閃避行人而造成自摔，所幸騎士手腳輕微擦挫傷，老婦人也毫髮無傷。行人部分依道路交通管理處罰條例78條舉發，罰鍰新台幣300元，雙方酒測值均為零，肇事責任仍有待警方進一步釐清。

警方呼籲，行人穿越行人穿越道時應遵守交通號誌，另外，汽機車駕駛人行經設有號誌十字路口應減速慢行，違反者根據道路交通管理處罰條例44條，可處以新台幣1200-3600元的罰鍰。

(中時 )