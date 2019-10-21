國策顧問黃承國遭踢爆曾帶具「北京市政協委員」身分的牧師管浩鳴與內政部長徐國勇談陳同佳案，內政部長徐國勇今天證實，管曾兩度求見，而他也的確有跟管浩鳴見過一面，但當時不知其北京政協身分，且有關陳同佳案，他未提出任何承諾。

徐國勇表示，兩、三周前接到黃承國來電，表示香港聖公會教省秘書長管浩鳴要來拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，因宗教領袖拜會部長，徐國勇都照例予以接見，故乃安排接見。

徐國勇表示，在會面中，管浩鳴確實有提及陳同佳案，但因通緝不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答。徐國勇在發覺管浩鳴的目的，主要是談陳同佳之事，並非僅是宗教事務，且以陳同佳案涉及陸委會及法務部，因此未為答覆也未做任何承諾，此為見面的過程及內容。大約一週後，管浩鳴再來台，又再次透過相關人士要求再次見面，徐國勇即拒絕接見。

另外，徐國勇強調，針對此事從未對警政署有過任何指示，接見管浩鳴時時，也不知其具有北京政協身分。

(中時 )