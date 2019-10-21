擔心警危險 福德祠贈20頂安全帽 19:212019/10/21 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德分局廣興派出所日前獲得轄區的萬靈福德祠捐贈20頂高規格安全帽。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德分局廣興派出所轄區幅員狹長，員警為了突發狀況能快速到場，經常使用警用摩拖車，轄區的萬靈福德祠為體恤警察辛苦維護治安，購買20頂高規格安全帽，對於緊急狀況能更好的保護自己。 警方表示，員警騎乘警用機車在外執勤，有時會遭遇酒醉鬧事、嫌犯抵抗、聚眾鬥毆或精神病患攻擊等各種情況，為了員警遇到緊急狀況趕往案件現場，能派上用場保護自己，這20頂安全帽相當重要，也感謝萬靈福德祠的熱心。 (中時 ) #安全帽 #員警 #狀況 #福德祠 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 男童高燒、抽搐 員警飛車送醫救命！ 14:142019/10/17 社會 竹市空氣品質狀況靠345個的它 16:062019/10/17 生活 大馬外長：因應南海最壞狀況 有必要提升海上能力 16:022019/10/17 國際 汐止分局邀前高院法官授課 員警反應熱烈 21:582019/10/17 社會 竹南分局員警緊急援救古姓獨居老人 14:012019/10/18 社會 太驚悚！醫取胎盤誤拉出子宮 22歲女慘叫身亡！ 15:212019/10/18 生活 失智翁穿內褲街上遊蕩 員警協助護送返家 15:542019/10/18 社會 命不該絕 大內員警及時尋獲輕生男 19:502019/10/18 社會 騎乘電動自行車不違規 新店警介紹簡單口訣 23:452019/10/18 社會 治安熱點加強巡邏查緝 員警屢「撿到槍」獲成效 15:152019/10/19 社會 社會熱門新聞 拒港男陳同佳入境 包正豪：不是蔡唬爛就是我們都白癡 - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 咏春大師擂臺賽 74秒遭搏擊KO爆頭 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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