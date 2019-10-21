桃園市八德分局廣興派出所轄區幅員狹長，員警為了突發狀況能快速到場，經常使用警用摩拖車，轄區的萬靈福德祠為體恤警察辛苦維護治安，購買20頂高規格安全帽，對於緊急狀況能更好的保護自己。

警方表示，員警騎乘警用機車在外執勤，有時會遭遇酒醉鬧事、嫌犯抵抗、聚眾鬥毆或精神病患攻擊等各種情況，為了員警遇到緊急狀況趕往案件現場，能派上用場保護自己，這20頂安全帽相當重要，也感謝萬靈福德祠的熱心。

(中時 )