黃福其／台北報導

為重新「光復」中央政權，國民黨中央將於25日「台灣光復節」在中央黨部舉辦「中央助選團」誓師大會造勢，黨魁吳敦義將領軍出任團長，從連戰到洪秀柱等5位前主席掛名譽團長，曾永權、周錫瑋及胡志強等6人擔任副團長。誓師大會當天將人手一面小國旗，誓言捍衛中華民國，另發送「酬庸撲克牌」、「十大惡政」文宣說帖，凸顯蔡政府「無能、傲慢、濫權、酬庸」，訴求選民一起下架蔡政府。

國民黨表示，上周三中常會推出「酬庸撲克牌」，立即爆紅，第1波印製1萬盒，根本不夠用，各縣市黨部、立委參選人紛紛要求，目前「訂單」已追加到20萬盒，因每盒成本不到15元，立委參選人也可作為文宣小物發送民眾，強化宣傳效果；「十大惡政」文宣說帖已印製簡要版，可供助選團參加造勢活動、下鄉助講或上政論節目時參考。至於誓師大會的小國旗，可凸顯蔡政府一面拿製造「芒果乾」，一面又拿「中華民國」來為其「華獨」借殼上市。

國民黨中央助選團比照去年九合一選舉模式，成員略有調整。至今天敲定的名單，團長為吳敦義，榮譽團長有連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫及洪秀柱；6位副團長為副主席層級的曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則、陳鎮湘，再加上韓營副總幹事周錫瑋；2位榮譽副團長為前行政院長陳冲、張善政。

國民黨說，中央助選團60多名成員，包括藍營退休政務官，國民黨發言人歐陽龍及黃復興黨部主委金恩慶、青工會長林杏兒、青年團總團長田方倫等黨中央幹部，以及未參選的不分區立委曾銘宗、王育敏、陳宜民、童惠珍、林麗蟬、許毓仁等人，加上謝龍介、王鴻薇、李明賢、葉元之等部份「名嘴級」直轄市議員及韓北部選辦主任鄭世維，另有學者專家入列，其中包括傳出新黨擬納為不分區立委第一名的警大教授葉毓蘭。

在退休政務官方面，國民黨也視當事人情形及意願，再決定是否邀請。例如曾任經建會、國發會主委的管中閔，國民黨認為他遭一再全面追殺的經歷，凸顯蔡政府的濫權、傲慢，十分具有說服力，但認為管目前是台大校長，不宜介入選舉，因此「忍痛割愛」未予邀請。

相較去年九合一選舉的「中央助選團」，前立法院長王金平以「院長級」列為副團長，今年則未排入。國民黨說，考量王迄今仍未放棄「參選到底」，在其動向未明情況下，暫未列入助選團，以免未來出現尷尬的狀況，不過黨中央已為王預留「輔選要職」，一旦確認王歸隊，即可公布。

(中時 )