新北市第12選區國民黨立委候選人李永萍今(21)日，在臉書沉痛表示，港女箱屍案主嫌陳同佳主動表明願意來台投案，但蔡英文政府卻拒絕，嚴重傷害我們的主權及司法管轄權。蔡英文總統大搞「反送台」，「寧可縱放殺人犯，也要維護政權」，李永萍希望蔡英文「不顧司法權也要顧及人權」，盡速讓陳同佳來台受審。

李永萍表示，士林地檢署於3、4、7月要求香港將陳同佳送台審理皆無下文。但現在陳同佳主動表示願意來台受審，菜政府竟然拒絕，完全傷害了我們的主權尊嚴及司法管轄權，不是選舉操作是什麼。

李永萍指出，蔡英文口口聲聲「反送中」、「護主權」，但陳同佳案就像「照妖鏡」，蔡英文不過是擔心陳同佳來台受審，他操作的「芒果乾」會「一夕完售」，四年來國政敗壞的淒慘政績也將被選民檢驗。

李永萍強調，還是希望蔡英文能體會受害家屬心情，盡速讓嫌犯來台，接受審判，除彰顯台灣對人權的重視，也避免傷害港人對台灣的民主與法治感情，慰藉死者安靈。

(中時 )