由謝盈萱、溫昇豪等人主演的超夯台式喜劇《俗女養成記》在華視首播時引起極大迴響，25日起接檔《用九柑仔店》在三立都會台播出，導演陳長綸、嚴藝文與主演溫昇豪21日受訪，嚴藝文表示，其實溫昇豪飾演的「江顯榮」並非一開始就設定是媽寶，是後來溫昇豪確定加入後一起討論出來的結果，「這角色其實最難處理，要讓女主角離開他，又不能讓觀眾討厭他，不能讓人覺得女主角離開他是理所當然，要有點惋惜」。

溫昇豪在《俗女養成記》飾演謝盈萱的媽寶男友。（三立提供）

溫昇豪當初以近乎骨折的友情價接演《俗女》，他說不是因為導演之一的陳長綸是他的親表哥（舅舅的兒子），而是因為初執導演筒的嚴藝文。嚴藝文說，該劇每一個角色都是她選的，這角色她一開始就設定是溫昇豪；當時兩人剛好合作舞台劇及《雙城故事》，每天都看到他，於是開始幻想如果戲裡謝盈萱男友這角色是他演會長成什麼樣子，加上知道溫昇豪想要嘗試不同類型、多元角色，「心裡慢慢成型後，就開始壓榨他！」

溫昇豪再次為《俗女養成記》宣傳。（三立提供）

嚴藝文說，她也想過這角色要找顏值不是太高、跟我們一樣是普通人的演員，但後來決定從外型、個性上形成一點有趣反差。不過溫昇豪笑說，其實他很喜歡結尾謝盈萱和藍葦華最後在一起的劇情安排，回到原鄉後與青梅竹馬就地修成正果。結果馬上被嚴藝文「糾正」：「沒有設定修成正果啊！喇舌的第二天也可以分手喔！」讓溫昇豪驚問：「哇！思想這麼開放！」

身為金鐘視后的嚴藝文感嘆，她當演員時坐捷運從來不會有人認出來，現在反而常被很多年輕人認出要求拍照，「滿妙的，要哭還是要笑？當演員時真的很不紅，都沒人認出來過，現在明明躲到幕後了，卻因為《俗女》很受歡迎，有更多人認識妳！」最尷尬的是她常叫食物外送，在家總是很邋遢、沒穿內衣就下樓取貨，有次才剛遮遮掩掩取完貨，外送員竟在後面大喊：「《俗女》很好看！我看兩遍！」讓她哭笑不得，也驚覺戲劇的力量真的滿大的。

對於又多一個平台播出《俗女》，嚴藝文苦笑說，其實聽到版權多賣一家，她一則以喜一則心痛，因為她只向電視台領製作費，不管多賣幾家播出平台，對她都沒有影響。她當初是拿媽媽的房子當擔保品向銀行貸款800萬，原本預估賠290萬，但因為已經簽約、頭洗一半，如果棄標不拍也要賠170多萬，但總覺得第一步一定要跨出去，而且前輩們都說第一部戲一定會賠、不要想賺錢，小賠就應該偷笑，最後結算賠了快100萬，「每到一個關卡就學一個經驗！再走往下一個關卡，這一年的過程真的學滿多的」。溫昇豪則提醒她「理想要有，但肚子也要顧」。

不過令她感動的是，她日前趁連假時帶著伴手禮重回拍攝地台南，想去感謝當初贊助拍攝的屋主和鄉親，結果發現拍戲時幾乎沒什麼人潮的老街，現在竟然像過年一樣擠爆，讓她超傻眼，原本沒有的攤販現在都出現了，老闆們都笑呵呵，曾因《無米樂》效應而出現的導覽員，原本已經失業，現在都回來了，「看到老街又開始繁榮，覺得滿感動的。要離開時，連92歲的昆濱伯也出來送我們，還送我們很多米，坐在車上車窗搖下時，好多熱情阿姨拿著米、土產一直往車上塞，一直握著我的手、激動地眼眶含著淚」，讓她覺得好像做了一件回饋到當時拍戲協助過他們的鄉親的好事。

溫昇豪從男性角度來看《俗女》，認為現在女性意識抬頭，女人一定要愛自己，不要當男人的附屬品，活得瀟灑就會有人愛妳，不要委曲求全，但又笑說：「但某種程度的三從四德還是要存在，我看到很多女性出去不給男友或老公面子，其實不用跟男人逞口舌，用舌頭去碰人家拳頭很笨，要做個有智慧又可以自主的女人！」不過嚴藝文聽到「三從四德」4個字時，故意搞笑地翻了白眼，她說：「選擇權要自己抓在手上。即使要當個bitch，也是我自己選擇的，當有智慧的女人也是我自己選擇的！」

嚴藝文說，《俗女》之後，找她演戲的邀約有逐漸減少的趨勢，不過她也不會主動去找尋接戲的機會了，雖然拍戲欠銀行的上百萬還沒償還，仍有經濟壓力，但她現在比較不想做會浪費她時間的事，因為現在已經覺得時間愈來愈少，把重心轉到編導後，平均一年到一年半要生出一個作品，她的時間已經非常緊，要多花時間找題材寫劇本。她想要積極尋找下一個可以拍的題材，「我是菜鳥導演，很多題材不是我說可以處理就處理，要找到我有能力可以做到、可以有一定成績才敢下去」。

《俗女養成記》兩位導演陳長綸、嚴藝文。（三立提供）

她之後也想拍愛情劇，但不會是偶像劇，「而是我們這年齡、更貼近人性的，甚至黃昏之戀都可以，或者是台灣比較少有人拍到的台灣男人談戀愛時的面貌。如果比較大的議題，例如《我們與惡的距離》這種題材，就不是我可以單獨處理的，大場面給我，我也不會拍。」她笑說，自從當了導演後，害她現在追劇都不能變成純然的觀眾，邊看邊學習鏡位，她還需要很多經驗累積與學習，所以技術層面仍需要導演陳長綸指導。

原本10集、每集1小時的《俗女養成記》轉戰三立後，被重新剪輯成每集90分中共7集播出，兩天前才得知的編導嚴藝文，有點擔心原本就設計每集一個單元的戲感會被切割破壞，雖然擔心受傷害，不過她說，自己也想看看剪成7集後的《俗女》會變成什麼樣子。

(中時 )