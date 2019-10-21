前行政院長賴清德展開訪美輔選行程，前總統陳水扁今晚在臉書透露，賴清德8月曾在餐敘時信誓旦旦的說不會接受「蔡賴配」，但在9月24日於高雄的5人會商場合，已達成「蔡賴配」的共識結論。

對賴清德在美國要求支持者讓民進黨能在國會過半，陳水扁今晚在臉書反駁，以下是陳水 扁臉書全文：

「清德兄此言差矣」！最力挺賴清德前閣揆的阿扁，對賴揆在芝加哥反對「小黨監督大黨」的說法，也看不下去。

阿扁對賴清德前院長在輸掉黨內初選提名後，為了兌現初選期間的承諾，輸的一方一定要支持勝出者，特別在黨中央和蔡總部安排下，千里迢迢參加全美各地支持蔡總統連任後援會成立大會，比起郭台銘願賭不服輸，展現高度民主風範，贏得更多喝采與尊重！

縱使賴魁改變8月在原市長官邸餐敘時信誓旦旦的說詞-不會接受「蔡賴配」，甚至在9月24日於高雄的5人會商場合，達成「蔡賴配」的的共識結論，阿扁完全尊重賴揆不計毀譽的政治決定並給予堅定支持。

但對賴揆在美國輔選第二個行程，台北時間18日在芝加哥出席蔡總統連任美國中西部後援會成立大會。賴前院長談到我們要在國際民主的陣營繼續深化民主、自由、人權，還是要走回頭路，一個中國原則、一國兩制的台灣？2020這場選舉的重點就在這裡，的確是讜論。

可黨內初選三次變更提名規則，這不是深化民主，而是民主倒退嚕。公開支持蔡總統連任也不能船過水無痕。何況蔡政府只是拒絕「一國兩制」，並沒有反對「一個中國原則」，這點賴院長不會不知道，這樣的執政黨難道不需要少數在野黨的監督嗎？

賴清德最後拜託海外僑胞，若民進黨在國會沒過半，很多工作都沒有辦法進行，本無可厚非。但賴揆強調「若民進黨沒過半，甚至另外一黨也沒過半，少數政黨扮演最重要角色，大家想想會發生什麼事。

監督政黨的人是人民，不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨。賴揆說，有人認為過去是兩大政黨，現在有小黨出來，因此要用「小黨監督大黨」。他不以為然的表示，「我們要有正確的政黨政治的認識」，讓蔡總統的民進黨的立委國會能過半」。這一段談話阿扁真的看不下去！

一、4位民選總統只有阿扁8年是少數執政，做的事情沒有比較少。完全執政更應有國會強而有力的監督力量，不能淪為ㄧ言堂。

二、民主多元，有競爭壓力才有進步。支持賴揆參加黨內總統初選，正是民主深化的實踐。「政黨政治」的真締及正確認識，就是「政黨平等」與「政黨競爭」。怎能分大小黨，甚至說出不能「小黨監督大黨」的話？

三、沒錯監督政黨的是人，但監督政府的除了人也包括人民支持的政黨。而「少數黨監督執政黨」乃天經地義的事，「不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨」，這種違背正確的政黨政治認識的話，竟然出自最尊敬的賴揆之口，除了驚訝還是敬訝！

四、早年黨外人士不是被國民黨說成是一小撮人嗎？民進黨為了打破黨禁，不知付出多少代價！？民進黨成立之初也是國會的小黨，後來才小黨變成兩度中央執政的大黨。民進黨們一路辛苦走來，卻忘了初衷而看不起小黨了嗎？！

(工商 )