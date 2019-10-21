針對港女命案主嫌陳同佳有意來台投案一事，法務部長蔡清祥（左）與陸委會副主委邱垂正（右）舉行記者會，蔡清祥表示，台港雙方都擁有司法管轄權，基於嫌犯和被害人都是港籍，考量到港人港審與審判的優先性、便利性，應該由港方優先處理本案。（劉宗龍攝）

針對殺害女友的港籍凶嫌陳同佳，有意來台投案卻遭我方拒絕入境，引發輿論批評聲浪，法務部長蔡清祥、陸委會副主委邱垂正今晚聯合召開記者會，強調司法正義不能私了，不允許殺人犯逍遙法外，陳嫌應由港方優先審理，呼籲在陳嫌出獄前逮捕，我方沒有「拒收」問題，絕不卸責，行政院已責成陸委會及法務部組成專案小組，與港方進行司法互助個案搓商。

媒體詢問，香港與台灣簽署任何協議，須經大陸同意，若台港無法完成簽署司法互助協議，是否陳嫌案件就無法處理？蔡清祥表示，司法互助有通案協議，或個案處理方式，我方希望與港方先就本案進行司法互助搓商。

另媒體追問，倘若陳嫌真來台投案，法務部會如何處理？蔡清祥回答，若陳嫌「非法」方式來台，會依通緝犯規定逮捕。蔡的「陳嫌非法來台」一句話，媒體解讀是我方不會同意陳嫌合法入境。

蔡清祥說，陳同佳在台灣境內涉嫌殺害女性友人，處理本案應該符合3項原則，1.台港雙方都擁有司法管轄權，基於嫌犯和被害人都是港籍，且嫌犯正由港府羈押當中，在羈押期滿之前，港府應該本於職權追訴犯行，以維護正義，考量到「港人港審」和審判的優先性和便利性，應該由香港政府優先審理。

2.司法沒有空窗期，無論是中華民國政府或香港政府，都應該負起責任。香港政府不應該讓嫌犯任意遊走，以免產生串供或煙滅證據之虞，中華民國政府也會透過正式司法互助管道處理本案，絕對不會私了，更不會有拒收問題。

3.中華民國政府從未放棄管轄權，過去法務部和陸委會多次去函香港，索取本案相關事證，但遭港方置之不理，中華民國政府願意在司法互助前提下，全力提供相關資訊、派員協助。

蔡清祥說，基於3項原則，法務部和陸委會組成專案小組和港方接洽，處理本案的司法互助事宜，也提出2項方案；首先考量到港人港審和審判的優先性和便利性，以及考量到家屬心情，香港政府應該優先審理本案，中華民國政府司法單位願意提供事證，以供審理。

另外，蔡強調，香港政府宣稱沒有管轄權一事，應該由香港法院作出正式裁定，若本案經過香港法院裁定沒有管轄權，中華民國政府願意針對本案香港政府共同討論後續處理，但要強調是在司法互助前提之下，而嫌犯因為涉及殺人重罪，不應該縱放，港府應該在嫌犯另案執行期滿時立即逮埔，伸張正義。

(中時 )