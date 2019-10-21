國民黨立委參選人宋瑋莉21日下午對蔡陣營發文怒批，而蔡適應競選辦公室發言人，市議員張秉鈞則表示，宋議員發言前請先搞清楚相關法規。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立委參選人宋瑋莉21日下午對蔡陣營發文怒批，而蔡適應競選辦公室發言人，市議員張秉鈞則表示，宋議員發言前請先搞清楚相關法規。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立委參選人宋瑋莉21日下午對蔡陣營發文怒批，而蔡適應競選辦公室發言人，市議員張秉鈞則表示，宋議員發言前請先搞清楚相關法規。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立委參選人宋瑋莉21日下午對蔡陣營發文怒批，而蔡適應競選辦公室發言人，市議員張秉鈞則表示，宋議員發言前請先搞清楚相關法規。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立委參選人宋瑋莉21日下午對蔡陣營發文怒批，而蔡適應競選辦公室發言人，市議員張秉鈞則表示，宋議員發言前請先搞清楚相關法規，而不是拿香跟著林鄭月娥拜！

張秉鈞表示，陳同佳案，行政院長蘇貞昌已將政府的立場表達的很清楚，加害者與受害者都是香港人，疑犯潛逃回香港，台灣原本就可以把罪證交給香港，但香港拒絕司法互助，反倒利用此案想轉移香港人民對中國統治的不滿，希望國內有意參選的政治人物要看清，不要迷迷糊糊變成林鄭同路人、中國的玩偶！

張秉鈞也表示，蔡適應看板顏色用海洋色系，是延用既有的顏色，也已使用五年，市民都很熟悉，也與蔡英文總統識別系統一致。倒是宋瑋莉應該快想好自己，她口頭挺韓國瑜，行動蹭柯文哲，理念與立場忽悠不定，才是令人不解。

至於宋瑋莉的對賭說法，張秉鈞表示，政府公務就是依法行政，司法案件就是依法調查與審判，宋瑋莉怎麼會想用賭的？異想天開的說法，實在無從回起。

(中時 )