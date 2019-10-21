基隆台電協和電廠 驚見冥紙撒大門 19:352019/10/21 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 位在基隆市中山區的台電協和發電廠，於21日中午前，在電廠門口廣場突然出現的大批的冥紙。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位在基隆市中山區的台電協和發電廠，於21日中午前，在電廠門口廣場突然出現的大批的冥紙，民眾以為燃燒重油的發電場又因為污染遭到民眾抗議。 結果經查證發現是附近有一戶人家出殯，請來的陣頭和八將將，在舉行儀式時候，撒下的冥紙，因為遲遲沒有清理，加上非常集中發電廠大門口，乍看之下，很像是電廠又被包圍抗議，也遭路過民眾頻頻側目。 (中時 ) #電廠 #民眾 #冥紙 #抗議 #發電廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 與胡錫進對話 港抗議學生：示威扔原子彈也支持 07:002019/10/17 國際 限縮魔人借刀殺人 微罪不舉 04:102019/10/17 社會新聞 韋能攜手杜邦、氟材料共推綠色能源 15:382019/10/17 財經 永豐銀力挺光電廠 連4屆奪光鐸獎 04:102019/10/18 產業特刊 郭台銘任不分區 蔡壁如：排第8-第10位 14:382019/10/18 政治 亞錦賽抗議好壞球 首位南韓球員被趕出場 14:192019/10/19 體育 不爽獨青潑蔣公銅像紅漆 「冥紙男」罰1000元 07:532019/10/20 社會 反公交票價調漲抗議升溫 智利實施宵禁 10:072019/10/20 國際 西班牙政府拒談判 加泰隆尼亞獨派抗爭進入第6天 11:582019/10/20 國際 高屏午後空氣糟 環保署亮紅燈示警 15:372019/10/20 生活 社會熱門新聞 拒港男陳同佳入境 包正豪：不是蔡唬爛就是我們都白癡 - 社會 咏春大師擂臺賽 74秒遭搏擊KO爆頭 - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 校長夫妻命喪火窟 鳳鳴國小全校默哀師生淚崩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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