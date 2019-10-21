位在基隆市中山區的台電協和發電廠，於21日中午前，在電廠門口廣場突然出現的大批的冥紙，民眾以為燃燒重油的發電場又因為污染遭到民眾抗議。

結果經查證發現是附近有一戶人家出殯，請來的陣頭和八將將，在舉行儀式時候，撒下的冥紙，因為遲遲沒有清理，加上非常集中發電廠大門口，乍看之下，很像是電廠又被包圍抗議，也遭路過民眾頻頻側目。

(中時 )