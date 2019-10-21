到離家最近的「掌櫃智能櫃」就能將物資捐出去，讓偏遠地區的弱勢孩童能溫飽。圖／掌櫃提供

掌櫃智能櫃提供公益捐贈的服務，讓民眾也能把物資直接捐給安得烈食物銀行，現在只要將白米、麵條、罐頭、肉鬆、麥片穀粉、保久乳等即食品妥善包裝封口後，到鄰近「掌櫃」櫃點，輸入資料並支付運費，不用1分鐘就能捐贈完成；此外，每一筆捐贈成功後，掌櫃將撥10元作為公益善款，捐贈給安得烈協會。

「志工朋友們，要檢查效期是不是都有半年以上喔！」安得烈食物銀行的工作人員，耐心地教著到現場做志工的掌櫃公司同仁們，就看到他們彎著腰，將一箱箱物資搬到定點，並仔細檢查手上食物有沒有過期。

每年10月中，是世界糧食日，全台智能櫃佈點最多的「掌櫃」公司，特別選在今（21）日來到社團法人中華安得烈慈善協會總部，讓同仁擔任志工，協助裝箱前置作業準備，希望讓更多弱勢家庭能在最短時間內收到食物箱。

安得烈慈善協會，長年推動「食物銀行」計畫，將方便食用又能長期保存的「食物箱」寄送到服務對象家中，透過實際物資援助讓弱勢家庭免於飢餓之苦，每月平均受助的家庭已高達5000多戶。

掌櫃董事長孟廣宬在做完志工後說：「我被分配到的工作是膠帶封箱，工作人員告訴我們要以包裝禮物的方式來貼膠帶，過程中我深有體會，真心希望收到食物箱的每個家庭，心情都能夠像收禮物一樣！」

公關江欣潔表示，當志工時，我們仔細地檢查每一份物資的效期是不是都有六個月以上，就是希望小朋友收到這些食物後，能吃得安心，光想到他們的笑容和閃耀光芒的眼神，我就覺得非常開心。我們用行動實踐「哪裡有需要就往哪裡去」的理念，也希望我們的每份愛可以感召世界更多的愛。

(工商 )