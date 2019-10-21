五角大廈高級官員表示，由於F-35在關鍵測試階段遭受挫折，所以今年不會批准F-35聯合打擊戰機進入全速生產階段，可能會拖延到2021年。

軍事網(military.com)報導，美國國防部負責採購的副部長艾倫‧羅德（Ellen Lord）表示，今年可能不會簽署F-35全速生產的文件。

上個月，軍事網首先報導說，F-35初始作戰測試和評估（IOT＆E）本來應在今年夏季結束之前完成，但由於「聯合仿真環境」(Joint Simulation Environment,JSE)測試尚未完成，F-35聯合計劃辦公室也在當時表示，這會影響到全力生產的進度。

F-35的聯合仿真模擬器還沒有達到性能要求，拖累F-35的量產進度。(圖/美國空軍)

JSE是先進戰機模擬演練器，可以模擬天氣、地理環境和航程等特性，從而使測試飛行員能夠證明飛機具有「面對各種威脅和情景的應變能力。」

羅德在簡報中對記者說：「將F-35的戰機性能，輸入到JSE系統的工作，我們的進展並不快。但是這是IOT＆E的關鍵測試部分。檢查人員需要絕對正確的數據，然後才能進行進一步的測試。」

F-35戰機沒有雙座型，所以模擬機就成了唯一的教練機，如果模擬機不能完全表現F-35的性能，出現些微偏差，都可能造成飛行危險。

聯合採購部門的布蘭迪‧史奇夫(Brandi Schiff)在9月份表示，JSE需要透過洛馬公司開發的「F-35機內箱」（FIAB），這個箱子與F-35的感應器系統連結，收集整個飛機的性能資料。不過這部分遇到一些延遲。

顯然F-35遇到的問題不是戰機本身，而僅是模擬器，嚴格說起來，不會影響它的生產量，只是沒有達到全力生產。迄今為止，洛馬已經交付了超過425架F-35，並且效率和成本也有改善，這代表F-35的產能已經慢慢得心應手。

(中時電子報)