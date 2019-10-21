長年旅居在紐約的「蘋果花歌后」楊燕，近日返台後演出邀約不斷，日前出席雙十國慶國歌嘉年華登台開唱，本月( 19日)更是受台灣全人關懷照護服務協會邀請，參加「記得我愛您」關懷失智症演唱會，高雄市副市長葉匡時更是親自為她配掛上失智友善宣傳大使彩帶。擔任失智症友善大使的楊燕表示「呼籲政府更能夠關注失智症患者，也希望高雄能夠成為更友善的失智症城市」。楊燕與高齡97歲的母親今(21日)首同框接受《中時電子報》專訪，楊母表示「欣賞韓的為庶民服務，有魄力、勇敢的精神」，更是高喊「韓國瑜凍蒜」。

楊燕高齡97歲母讚韓國瑜有魄力、勇敢的精神。(照片/游定剛 拍攝)

楊燕表示「19日南下高雄演唱會前，得知韓市長要去里港鳳凰廟，一下高鐵就直奔過去，我提早抵達會場，市長看到我從紐約飛回來台灣後跑來這找他，表示非常驚訝！」楊透露「當時和韓市長說，紐約有非常多鋼鐵韓粉都支持你，海外華僑都會回來投票，韓則用幾乎快45度方式鞠躬敬禮，楊不忘提醒市長和佳芬都要好好保重身體不要太累，這次看到他精神奕奕、精神狀態挺不錯」。

「蘋果花歌后」楊燕表示，台灣歌迷想要聽我唱歌，我就會再回來開演唱會。(照片/游定剛 拍攝)

高齡97歲的楊母表示「當天在鳳凰廟看到韓市長非常開心，他還與我握手，我跟市長說加油、加油！更要他凍蒜、凍蒜」。楊母更表示「欣賞韓為庶民服務，有魄力、勇敢的精神，希望他明年成為我們的總統」。

(中時電子報)