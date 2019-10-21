陳奎儒再次與東京奧運入場券擦身而過。(陳信翰攝)

陳傑在全運會男子400公尺項目驚險拿下5連霸。(陳信翰攝)

保有男子100公尺10秒11全國紀錄的台灣最速男楊俊瀚，今晚在全運會迎來重頭戲，先在100公尺以10秒33奪金，緊接著又在400公尺接力賽幫助花蓮縣拿到冠軍，單日進帳雙金，成為田徑場上的風雲人物。

楊俊瀚昨日在100公尺預賽跑出10秒35，賽後發出豪語希望能在今天的決賽改寫最佳，也就是期盼能破全國紀錄。

今晚桃園天候涼爽，本來是最好刷新紀錄的時機，可惜楊俊瀚沒能把握住機會，最終只跑出10秒33，不但無法突破自我，就連距離自己保持的全國紀錄還有一段大差距，不過還是寫下3連霸。

有機會在400公尺跨欄取得東京奧運入場券的陳傑，沒想到卻在400公尺決賽險些爆冷，幸好他在關鍵時刻的一個壓肩動作，幫助他以46秒83驚險擊敗地主選手楊隆翔，雙方之間只有0.04秒的些微差距，保住5連霸紀錄。

男子110公尺跨欄紀錄保持人陳奎儒，今晚全力衝刺，飆出13秒36成績，無奈沒能改寫自己保持的13秒34全國紀錄，距離東京奧運參賽門檻13秒32還有一點點的距離。陳奎儒今年已有3場比賽與東京奧運門檻擦身而過，實為可惜。

今晚最後一場項目就是男子400公尺接力，代表花蓮縣的楊俊瀚擔任最後一棒，他以一騎絕塵的姿態39秒62改寫大會紀錄，花蓮縣也輕鬆摘金。

(中時電子報)