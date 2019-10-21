陳彥銘（B2）作為《康熙來了》金牌製作人之一，當時經常被小S、蔡康永點名露臉，受到許多觀眾喜愛。他近日閃電情定小12歲的廈門嫩妻晗晗，並邀請LinLi Boutique為嬌妻量身打造絕美婚紗。擁有天使臉孔、魔鬼身材的晗晗，身著千羽魚尾白紗，合身剪裁讓雪乳呼之欲出，相當火辣。

B2非常疼愛晗晗，為了完成嫩妻的公主夢，擅長用影像說話的他特別安排將近一周的跨兩岸拍攝，為了晗晗一句「我從小看你的節目長大」，特別情商老戰友開放當年錄製《康熙來了》的中天攝影棚和導播室拍攝時裝。除此之外，這次B2大動作將整隊人馬飛至愛妻的老家廈門，和世界文化遺產「福建土樓」拍攝多組古今交融的衝突美照。

在拍攝過程，B2和晗晗不時分享相戀過程，兩人互為臉友，但不曾有過交流，一次機緣中B2邀請晗晗見面，第一天即見家長，2個月後決定結婚。「其實很早就認定晗晗，第一次遇到女生這麼聰明，這麼理解我。」也因為晗晗在廈門的出生環境和說話方式與台灣相似，又懂閩南語，讓B2在與她相識一段時間還沒發現對方不是台灣人。晗晗則甜喊：「他第一天就把我媽媽當自己的媽媽聊天，之後交往也常帶著媽媽一起出遊吃美食，陳先生是我永遠的偶像。」

製作人B2（左）與愛妻晗晗甜蜜拍婚紗。（林莉婚紗提供）

(中時 )