44歲顏姓嫌犯，佯裝購買烏魚子、蒜頭等農產品，趁機偷走，犯行遍及全國各縣市，雲林地檢署檢察官朱啟仁、李侃穎指揮雲林縣警察局虎尾和北港分局偵辦，拘提顏嫌到案，依竊盜罪嫌有反覆為之等理由並向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，顏嫌今年年8、9月間起，在雲林縣斗六市、北港鎮、莿桐鄉等處，向農漁產品業者佯裝購買，使業者將農漁產品拿出供其觀看，再藉故要求業者拿其他貨品供其參考，趁業者忙碌而不注意之際，竊取現場農漁產品。

檢方表示，顏以此「假買賣、真竊盜」方式，竊取雲林縣轄內數家商行的烏魚子、乾魷魚、蒜頭等物得逞，食髓知味後，以環島方式行遍全台，在各地以同樣手法行竊，10月12日在宜蘭縣再次竊取龍蝦、香菇，經媒體報導而曝光行蹤。

雲林警竹發現顏嫌是雲林人，遂報請檢察官指揮偵辦，10月18日掌握了顏在雲林縣某家汽車旅館內，將他拘提到案，經訊問後，認為有逃亡、串證及反覆竊盜之虞，聲押獲准。檢警呼籲被害民眾勇於指證。

(中時 )