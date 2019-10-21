教育部今晚上網公布「一般公私立大學109學年度總量增設調整核定表」。（林志成攝）

時代變動快速，加上台灣少子化問題嚴重，大學科系必須靈活因應 。教育部今晚上網公布「一般公私立大學109學年度總量增設調整核定表」，109學年度新增97系組、調整48系組、停招59系組、裁撤48系組，詳細名單可見https：／／jongliang.stust.edu.tw／ 。

日前媒體已報導過109學年一般公私立大學增設調整系所狀況，不過教育部當時表示那是媒體自己去問來的，直到今天晚上，教育部才公布正式的名單。

教育部表示，109學年度新增97系組、調整48系組、停招59系組、裁撤48系組，停招裁撤占比為3.79％，今年是4.55％、去年3.03％、前年4.87％。

舉例來說，清大「體育系」更名為「運動科學系」、「學前特殊教育碩士在職學位學程」則停招、「教育與學習科技系碩士在職專班」裁撤；中興大學「歷史學系進修學士班」、「行銷學系碩士在職專班」皆裁撤。

交通大學「加速器光源科技與應用碩博士學位學程」、「理學院跨領域分子科學國際碩士學位學程」皆停招；陽明大學則新增藥學系碩士班。

(中時 )