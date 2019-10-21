鄱陽湖水位持續走低 湖底600年古橋現身 20:112019/10/21 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鄱陽湖水位持續走低 湖底600年古橋現身（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鄱陽湖水位持續走低 湖底600年古橋現身（照片取自中新網） 10月20日，隨著水位持續下降，豐水期浸泡在鄱陽湖底的一座總長2930米、被譽為「中國最長的湖中古石橋」露出水面。 古石橋位於江西省都昌縣多寶鄉蔣公嶺附近水域，始建於明代，橋身全部由花崗石製成，松木大柱立於湖泥中支撐橋面，橋面寬0.8米左右，洩洪孔共983個，故得名為「千眼橋」，也叫「千孔橋」。 (旺報 ) #鄱陽湖 #千眼橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 鄱陽湖水位持續走低 湖底600年古橋現身 - 兩岸 - 旺報 臉書帖《旅台保命須知》 兩岸網友熱議要組殺人團 - 兩岸 美香山論壇代表： 中美競爭不存在對抗 - 兩岸 - 旺報 葛來儀：台灣是中美衝突點 - 焦點新聞 - 旺報 跨世紀第一夫人──高估自己 錯估台灣政治情勢（十九） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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