鄱陽湖水位持續走低 湖底600年古橋現身（照片取自中新網）

10月20日，隨著水位持續下降，豐水期浸泡在鄱陽湖底的一座總長2930米、被譽為「中國最長的湖中古石橋」露出水面。

古石橋位於江西省都昌縣多寶鄉蔣公嶺附近水域，始建於明代，橋身全部由花崗石製成，松木大柱立於湖泥中支撐橋面，橋面寬0.8米左右，洩洪孔共983個，故得名為「千眼橋」，也叫「千孔橋」。

(旺報 )