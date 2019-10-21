鶯歌區德昌二街一棟4層樓透天厝今凌晨發生火警，鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜以及其邱姓外甥逃生不及，不幸命喪火窟，釀成3死1傷的天倫悲劇，新北地檢署檢察官今上午會同法醫及警方，分別至三峽恩主公醫院、桃園聖保祿醫院相驗，初步判定3人皆為吸入濃煙窒息死亡。

據了解，3人遺體皆有多處燒燙傷，口鼻吸入大量濃煙的碳粒，尤其曾俊凱和邱姓外甥遺體焦黑、碳化嚴重，由於家屬對死因無意見，目前暫不解剖，詳細起火原因仍待火調鑑定報告出爐後進一步釐清。

(中時 )