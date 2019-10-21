鶯歌鳳鳴國小校長家3死火警 檢相驗初判窒息死亡 20:142019/10/21 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢方相驗後初步判定3人皆為吸入濃煙窒息死亡。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鶯歌區德昌二街一棟4層樓透天厝今凌晨發生火警，鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜以及其邱姓外甥逃生不及，不幸命喪火窟，釀成3死1傷的天倫悲劇，新北地檢署檢察官今上午會同法醫及警方，分別至三峽恩主公醫院、桃園聖保祿醫院相驗，初步判定3人皆為吸入濃煙窒息死亡。 據了解，3人遺體皆有多處燒燙傷，口鼻吸入大量濃煙的碳粒，尤其曾俊凱和邱姓外甥遺體焦黑、碳化嚴重，由於家屬對死因無意見，目前暫不解剖，詳細起火原因仍待火調鑑定報告出爐後進一步釐清。 (中時 ) #校長 #外甥 #相驗 #窒息 #遺體 也許您會感興趣 推薦閱讀 北商大校長占精華區宿舍5年 需退還水電費及管理費 14:552019/10/17 生活 埔里鎮長邀各級學校校長座談 盼由教育著手力行美麗城鎮 17:352019/10/17 生活 20萬元「漂流木」惹禍 內湖高工校長涉貪遭降級 15:502019/10/18 生活 家暴男疑穿紅衣輕生 遺體漂下游1.5公里 16:232019/10/18 社會 鶯歌深夜惡火3死1傷 國小校長夫婦、外甥罹難 05:332019/10/21 社會 鳳鳴國小校長夫婦、外甥火災罹難 侯友宜凌晨趕赴慰問 07:242019/10/21 社會 校長夫妻命喪火窟 鳳鳴國小全校默哀師生淚崩 10:262019/10/21 社會 談二姊余苑綺新生兒心臟 余祥銓曝近況 10:332019/10/21 娛樂 鶯歌火警校長等3人命喪火窟 姊姊轉至恩主公醫院治療 13:182019/10/21 社會 校長一家三口命喪火窟 議員籲速增消防分隊 15:562019/10/21 社會 社會熱門新聞 咏春大師擂臺賽 74秒遭搏擊KO爆頭 - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 校長夫妻命喪火窟 鳳鳴國小全校默哀師生淚崩 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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