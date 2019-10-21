2019亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，賽事邁入第七屆，除了老班底台、日、韓聯隊及日本社會人之外，今年重返中職的味全龍也將在冬季聯盟首度亮相，與列強共同角逐冬季聯盟的霸主。日職紅隊、日職白隊、韓職聯隊與日本社會人隊名單率先於今（21日）天公布，陣容中有眾多深受期待的年輕好手，讓這場冬盟熱戰，未演先轟動。

日職紅隊由福岡軟銀鷹、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、歐力士猛牛、東京養樂多燕子5支球隊組成，總教練由軟銀三軍監督藤本博史出任，陣中有12位選手曾在一軍留下出賽紀錄。日職紅隊特色為投手陣容實力堅強，2018養樂多第一指名清水昇本季雖在二軍吞下9敗，卻能吃下全隊第三多局數90.1局；軟銀2016第二指名左投古谷優人曾患胸廓出口症候群影響左臂血液循環，本季二軍17場出賽2勝1敗，防禦率2.52；歐力士東晃平雖是育成選手出身，二軍96局77次奪三振，防禦率3.84均名列第三，是大有可為潛力股。

日職白隊由讀賣巨人、千葉羅德海洋、阪神虎、橫濱DeNA海灣之星、中日龍組成，陣中有11位具一軍經歷。來自阪神2017第一指名投手馬場皐輔，本季二軍投102.1局，防禦率3.17高居西聯盟第二，投出最多88次奪三振，2018年6月21日獲一軍初先發登板。最廣為台灣球迷熟知莫過於去年獲4支球團第一指名的中日龍游擊手根尾昂，今年也曾上一軍試水溫。讀賣巨人2018育成選秀第一指名的山下航汰，今年二軍繳出0.332/0.489/0.378的打擊三圍，季中很快拚進支配下選手，並在8月首次登上一軍。

六度來台打冬季聯盟的韓職聯隊，由於警察廳解散，今年組成改以尚武隊為主，另包括斗山、三星、KIWOOM、NC、韓火、SK、KT、樂天8隊各路好手，清一色首度參賽。總教練為朴治王，教練團平均年齡僅38歲，選手同樣「幼齒」，年紀最小為去年曾代表韓國城南高校來台參加桃園盃的KT投手孫東賢，4月19日以18歲2個月又15天後援奪生涯首勝；投手群之中還有一亮點LG韓善泰，23歲才開始打棒球，從育成選手打出韓職38年首位非科班球員升一軍。外野手孔旻奎去年三星在第二輪選中，新人年敲出3轟，包括9月3日揮出個人生涯首支代打全壘打。

去年冬季聯盟奪下第二名的日本社會人隊，有5名為本屆亞錦賽日本武士隊成員，其中日本隊四棒佐藤竜彦去年就曾參加冬盟，12場出賽留下打擊率0.420、3轟的好表現；北村祥治連續3年來台，去年打擊率0.308、上壘率0.406較首年明顯進步；25歲捕手渡辺和哉去年首度參賽，繳出0.391、0.500、0.870的優異打擊成績單，而他對中職聯隊打擊率高達0.438，中職投手必須多加提防。

(中時電子報)